Транспортная прокуратура проверит инцидент на регистрации в новосибирском аэропорту

В Новосибирске городская транспортная прокуратура приступила к проверке произошедшего в воскресенье, 21 июля, инцидента во время регистрации пассажиров рейса S7 в Сочи. Напомним, некоторым членам детской группы туристов выдали билеты без указания конкретных мест.