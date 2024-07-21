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Транспортная прокуратура проверит инцидент на регистрации в новосибирском аэропорту

Транспортная прокуратура проверит инцидент на регистрации в новосибирском аэропорту

21 июля 2024, 06:45
Фото: atas.info
Транспортная прокуратура Новосибирска организовала проверку сбоя системы регистрации пассажиров в аэропорту Толмачево, следует из сообщения надзорного ведомства.

В Новосибирске городская транспортная прокуратура приступила к проверке произошедшего в воскресенье, 21 июля, инцидента во время регистрации пассажиров рейса S7 в Сочи. Напомним, некоторым членам детской группы туристов выдали билеты без указания конкретных мест.

Сотрудники надзорного ведомства выяснят причины неполадок в работе системы электронной регистрации пассажиров и установят виновных в произошедшем.

Кроме того, процесс посадки в авиатранспорт детских туристических групп в Толмачево отныне будет пристально контролироваться, сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры города.

О том, удалось ли всем купившим билеты туристам отправиться к морю, пока не сообщается.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#Инцидент#Аэропорт Толмачево#Транспортная прокуратура
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