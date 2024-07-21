Транспортная прокуратура проверит инцидент на регистрации в новосибирском аэропорту

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:47
В Новосибирске городская транспортная прокуратура приступила к проверке произошедшего в воскресенье, 21 июля, инцидента во время регистрации пассажиров рейса S7 в Сочи. Напомним, некоторым членам детской группы туристов выдали билеты без указания конкретных мест.
Сотрудники надзорного ведомства выяснят причины неполадок в работе системы электронной регистрации пассажиров и установят виновных в произошедшем.
Кроме того, процесс посадки в авиатранспорт детских туристических групп в Толмачево отныне будет пристально контролироваться, сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры города.
О том, удалось ли всем купившим билеты туристам отправиться к морю, пока не сообщается.