В отношении протаранившего 7 машин мигранта возбуждено уголовное дело в Новосибирске

В Новосибирске возбуждено и уже идет расследование уголовного дела в отношении родившегося в Азербайджане молодого человека, устроившего массовое ДТП на Красном проспекте. Напомним, молодой человек за рулем черного BMW вечером 13 июля на Красном проспекте на большой скорости врезался сразу в семь автомобилей, при этом травмы получил его пассажир.