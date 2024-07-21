В отношении протаранившего 7 машин мигранта возбуждено уголовное дело в Новосибирске

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Published Сегодня, 04:36
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В Новосибирске возбуждено и уже идет расследование уголовного дела в отношении родившегося в Азербайджане молодого человека, устроившего массовое ДТП на Красном проспекте. Напомним, молодой человек за рулем черного BMW вечером 13 июля на Красном проспекте на большой скорости врезался сразу в семь автомобилей, при этом травмы получил его пассажир.
Эта авария вызвала в столице Сибири большой резонанс: граждане в соцсетях активно обсуждали появившуюся информацию о множестве непогашенных штрафов за нарушения правил дорожного движения, наложенных ранее на лихача. Многие горожане тем вечером стали свидетелями, как иномарка в тот вечер носилась по центру города, но внимания сотрудников Госавтоинспекции почему-то не привлекла.
Уголовное дело возбуждено по статье, подразумевающей ответственность за уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере. Кроме того, будет проверено, не нарушал ли приезжий миграционное законодательство.
Глава Следкома Александр Бастрыкин ждет от новосибирских коллег доклада о ходе следствия.