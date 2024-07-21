atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:36

Published Сегодня, 04:36

Modified Сегодня, 04:38

Updated Сегодня, 04:38

В отношении протаранившего 7 машин мигранта возбуждено уголовное дело в Новосибирске

В отношении протаранившего 7 машин мигранта возбуждено уголовное дело в Новосибирске

21 июля 2024, 04:36
Фото: прокуратура Новосибирской области
В Новосибирске в отношении протаранившего семь автомобилей на Красном проспекте уроженца Азербайджана возбуждено уголовное дело, следует из сообщения Следственного комитета России.

В Новосибирске возбуждено и уже идет расследование уголовного дела в отношении родившегося в Азербайджане молодого человека, устроившего массовое ДТП на Красном проспекте. Напомним, молодой человек за рулем черного BMW вечером 13 июля на Красном проспекте на большой скорости врезался сразу в семь автомобилей, при этом травмы получил его пассажир.

Эта авария вызвала в столице Сибири большой резонанс: граждане в соцсетях активно обсуждали появившуюся информацию о множестве непогашенных штрафов за нарушения правил дорожного движения, наложенных ранее на лихача. Многие горожане тем вечером стали свидетелями, как иномарка в тот вечер носилась по центру города, но внимания сотрудников Госавтоинспекции почему-то не привлекла.

Уголовное дело возбуждено по статье, подразумевающей ответственность за уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере. Кроме того, будет проверено, не нарушал ли приезжий миграционное законодательство.

Глава Следкома Александр Бастрыкин ждет от новосибирских коллег доклада о ходе следствия.

Бастрыкин заинтересовался задержанием юриста в миграционном центре Новосибирска
Узнать подробнее
Читайте также:
Почти 6 млн рублей заплатили водители за парковку в местах для инвалидовС начала лета малолетние байкеры устроили 20 ДТП в Новосибирской областиСмертельное ДТП произошло около Бугринского моста в Новосибирске
#Юрий Фомиченко#Криминал#Происшествия#ДТП#Авария#Уголовное дело#Азербайджан
Подпишитесь
Пора загадывать желания!. Когда ожидается пик звездного дождя в Новосибирске, рассказал специалист
Вчера, 03:39
Игры молодых новосибирских манулов попали на видео и умилили пользователей соцсетей
Вчера, 04:09
Последствия смертельного ДТП возле остановки попали на видео в Новосибирске
Вчера, 03:34
Девушка чудом выжила после падения с высоты 13 этажей в Новосибирске
Вчера, 03:11
Из Таджикистана привезли бойца ММА, убившего жительницу Новосибирска и ее дочь
19 июля, 13:33
Маршрутка с 16 пассажирами слетела с трассы под Новосибирском
19 июля, 12:10