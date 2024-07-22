47 мигрантов-нелегалов за неделю отправили домой из Новосибирской области

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
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В Новосибирскую область за неделю прибыло 9507 иностранцев. На миграционный учет поставили 4388, из них 3197 приехали в регион на работу.
Также проводились профилактические мероприятия, в ходе которых были проверены 17 различных объектов. Рейды проходили 15 и 17 июля в трех районах города: Кировского, Ленинского и Новосибирского районах, где массово проживают мигранты.
Всего проверили 152 иностранца. Было составлено 14 протоколов за административные нарушения, всего нарушений миграционного закона зафиксировано 138. За пределы России выдворили 47 мигрантов.