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Сколько иностранцев покинуло региона

47 мигрантов-нелегалов за неделю отправили домой из Новосибирской области

22 июля 2024, 03:52
Фото: Изображение Midjourney
Сколько иностранцев покинуло региона
Число выдворенных мигрантов из Новосибирской области назвал на оперативном совещании в правительстве 22 июля начальник ГУ МВД Андрей Кульков.

В Новосибирскую область за неделю прибыло 9507 иностранцев. На миграционный учет поставили 4388, из них 3197 приехали в регион на работу.

Также проводились профилактические мероприятия, в ходе которых были проверены 17 различных объектов. Рейды проходили 15 и 17 июля в трех районах города: Кировского, Ленинского и Новосибирского районах, где массово проживают мигранты.

Всего проверили 152 иностранца. Было составлено 14 протоколов за административные нарушения, всего нарушений миграционного закона зафиксировано 138. За пределы России выдворили 47 мигрантов.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Правительство#Полиция#Мигранты#МВД
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