5 миллионов рублей выиграл в лотерею житель Новосибирской области

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Билет обошелся в 100 рублей. Счастливчик еще не обратился за выигрышем. Есть вероятность, что он пока не знает о своем везении. Известно только, что выигрышный билет был приобретен через мобильное приложение.
Справка
По правилам быстрой лотереи «Всё или ничего» нужно угадать 12 чисел из 24 или не угадать ничего.
Если лотереи не приносят выигрыша, можно заработать деньги самостоятельно, не полагаясь на удачу. Посмотрите список высокооплачиваемых вакансий в Новосибирске. Возможно, вы найдете свое.
Ранее новосибирский блогер Мамикс посетил 10 стран, чтобы купить лотерейные билеты. Окупить траты ему не удалось.