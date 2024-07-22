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Published Сегодня, 10:38

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Updated Сегодня, 10:41

5 миллионов рублей выиграл в лотерею житель Новосибирской области

5 миллионов рублей выиграл в лотерею житель Новосибирской области

22 июля 2024, 10:38
Фото: 1MI
Розыгрыш главного приза государственной лотереи «Всё или ничего» состоялся 21 июля, рассказали в пресс-службе «Столото».

Билет обошелся в 100 рублей. Счастливчик еще не обратился за выигрышем. Есть вероятность, что он пока не знает о своем везении. Известно только, что выигрышный билет был приобретен через мобильное приложение.

Справка

По правилам быстрой лотереи «Всё или ничего» нужно угадать 12 чисел из 24 или не угадать ничего.

Если лотереи не приносят выигрыша, можно заработать деньги самостоятельно, не полагаясь на удачу. Посмотрите список высокооплачиваемых вакансий в Новосибирске. Возможно, вы найдете свое.

Ранее новосибирский блогер Мамикс посетил 10 стран, чтобы купить лотерейные билеты. Окупить траты ему не удалось.

Где заработать больше 100 тыс: названы самые высокооплачиваемые вакансии июля
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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Лотерея
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