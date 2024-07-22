Аномальная жара выше +30 снова возвращается в Новосибирск — изучаем прогноз

Если в понедельник и вторник, 22 и 23 июля, в Новосибирске воздух прогреется до +25 градусов, то начиная со среды, 24 июля, дневная температура начнет подниматься. По информации сервиса «Гисметео», с пятницы, 26 июля, по воскресенье, 28 июля, показатели будут превышать +30 градусов.