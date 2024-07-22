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Published Сегодня, 04:40

Modified Сегодня, 04:42

Updated Сегодня, 04:42

Аномальная жара выше +30 снова возвращается в Новосибирскую область

Аномальная жара выше +30 снова возвращается в Новосибирск — изучаем прогноз

22 июля 2024, 04:40
Фото: 1MI

Аномальная жара выше +30 снова возвращается в Новосибирскую область

После периода относительно комфортной погоды в регион возвращается жара, это следует из информации сервисов прогноза погоды.

Если в понедельник и вторник, 22 и 23 июля, в Новосибирске воздух прогреется до +25 градусов, то начиная со среды, 24 июля, дневная температура начнет подниматься. По информации сервиса «Гисметео», с пятницы, 26 июля, по воскресенье, 28 июля, показатели будут превышать +30 градусов.

В начале следующей недели вместе с осадками в регион вернется комфортные +24…+26 градусов. В понедельник, 29 июля, обещают мощный ливень.

Фото: gismeteo.ru

Аналогичные погодные ожидания у сервиса «Яндекс. Погода».

Фото: yandex.ru/pogoda
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