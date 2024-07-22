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Билетов не всем хватило

Авиакомпания S7 опровергла сбой онлайн-регистрации на рейс Новосибирск-Сочи

22 июля 2024, 01:49
Фото: atas.info
Билетов не всем хватило
Сбоя при регистрации пассажиров компанией «Сибирь» на деле не было в Новосибирске, сообщили представители S7.

Днем ранее, 21 июля, стало известно, что при регистрации на рейс, которая осуществляла компания S7 Airlines, якобы произошел сбой. Самолет должен был лететь из Новосибирска до Сочи. После полученной информации, Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку.

Как выяснилось позже, информация о массовом сбое — некорректная. На деле, два пассажира получили билеты без места.

«Это произошло из-за блокировки неисправного кресла в системе регистрации и пересадкой трансферных пассажиров с предыдущих стыковочных рейсов».

Вопрос был урегулирован. Один новосибирец все же сел на воздушное судно, а второй сел на другой рейс в ближайшее время.

Пассажиры S7 заявили о нехватке мест в самолете из Новосибирска в Сочи
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Самолет#Билеты#Сбой
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