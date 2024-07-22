Авиакомпания S7 опровергла сбой онлайн-регистрации на рейс Новосибирск-Сочи

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Published Сегодня, 01:49
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Днем ранее, 21 июля, стало известно, что при регистрации на рейс, которая осуществляла компания S7 Airlines, якобы произошел сбой. Самолет должен был лететь из Новосибирска до Сочи. После полученной информации, Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку.
Как выяснилось позже, информация о массовом сбое — некорректная. На деле, два пассажира получили билеты без места.
«Это произошло из-за блокировки неисправного кресла в системе регистрации и пересадкой трансферных пассажиров с предыдущих стыковочных рейсов».
Вопрос был урегулирован. Один новосибирец все же сел на воздушное судно, а второй сел на другой рейс в ближайшее время.