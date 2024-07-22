Байден снял кандидатуру с выборов в президенты США — реакция общественности

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
Modified Сегодня, 04:18
Updated Сегодня, 04:18
Действующий президент США Джо Байден заявил о решении выйти из предвыборной гонки. По словам политика, это сделано в интересах США и Демократической партии. Жители Новосибирска достаточно живо отреагировали на эту новость в своих комментариях в соцсетях, в очередной раз продемонстрировав свой интерес к большой политике.
Некоторые горожане, судя по всему, поклонники Дональда Трампа, весьма рады. Они надеются, что недавний инцидент со стрельбой не скажется на его активности, и он победит на выборах.
«Трамп, надеюсь, не отступит, мне кажется, только он на данный момент в силах урегулировать всю сложившуюся ситуацию», — полагает пользователь под псевдонимом ММНС.
Такое мнение поддерживают многие, имея в виду украинский конфликт, и надеясь, что Трамп выполнит свое давнее обещание немедленно прекратить его.
В то же время Grounded предупреждает, что России может быть выгоден исключительно «слабый» президент США, а вот с Трампом на этом посту стране «не поздоровится».
Охладить пыл «сибирских трампистов» попытался и Николай Иноземцев.
«Эта история восхваления Трампа уже была перед его первым сроком. Как всегда, народ всея Руси, перекладывая ответственность, думал, что сейчас Трамп придет — и мы заживем. Итог мы знаем», — предупреждает мужчина.
Tanya Verina назвала выдвинутую Байденом Камалу Харрис «лютейшей дамой» и предполагает, что именно она станет фаворитом на американских выборах.
С ней согласна пользователь Venera, утверждающая, что план с заявлением Байдена был придуман уже давно, а Мария даже приводит мнение астролога.
«Тамара Глоба в прошлом году говорила, что вероятнее всего новым президентом станет женщина. И, наконец, этот кошмар закончится. Потому что она будет заниматься своей страной, а не разрушением других», — утверждает сибирячка.