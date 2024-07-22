Байден снял кандидатуру с выборов в президенты США — реакция общественности

Действующий президент США Джо Байден заявил о решении выйти из предвыборной гонки. По словам политика, это сделано в интересах США и Демократической партии. Жители Новосибирска достаточно живо отреагировали на эту новость в своих комментариях в соцсетях, в очередной раз продемонстрировав свой интерес к большой политике.