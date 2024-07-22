atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:16

Published Сегодня, 04:16

Modified Сегодня, 04:18

Updated Сегодня, 04:18

Новосибирцы бурно отреагировали на отказ Байдена переизбираться президентом США

Байден снял кандидатуру с выборов в президенты США — реакция общественности

22 июля 2024, 04:16
Фото: 1MI

Новосибирцы бурно отреагировали на отказ Байдена переизбираться президентом США

Новосибирцы достаточно активно отреагировали на решение президента США Джо Байдена выйти из предвыборной компании, о чем написали в социальных сетях.

Действующий президент США Джо Байден заявил о решении выйти из предвыборной гонки. По словам политика, это сделано в интересах США и Демократической партии. Жители Новосибирска достаточно живо отреагировали на эту новость в своих комментариях в соцсетях, в очередной раз продемонстрировав свой интерес к большой политике.

Некоторые горожане, судя по всему, поклонники Дональда Трампа, весьма рады. Они надеются, что недавний инцидент со стрельбой не скажется на его активности, и он победит на выборах.

«Трамп, надеюсь, не отступит, мне кажется, только он на данный момент в силах урегулировать всю сложившуюся ситуацию», — полагает пользователь под псевдонимом ММНС.

Такое мнение поддерживают многие, имея в виду украинский конфликт, и надеясь, что Трамп выполнит свое давнее обещание немедленно прекратить его.

В то же время Grounded предупреждает, что России может быть выгоден исключительно «слабый» президент США, а вот с Трампом на этом посту стране «не поздоровится».

Охладить пыл «сибирских трампистов» попытался и Николай Иноземцев.

«Эта история восхваления Трампа уже была перед его первым сроком. Как всегда, народ всея Руси, перекладывая ответственность, думал, что сейчас Трамп придет — и мы заживем. Итог мы знаем», — предупреждает мужчина.

Tanya Verina назвала выдвинутую Байденом Камалу Харрис «лютейшей дамой» и предполагает, что именно она станет фаворитом на американских выборах.

С ней согласна пользователь Venera, утверждающая, что план с заявлением Байдена был придуман уже давно, а Мария даже приводит мнение астролога.

«Тамара Глоба в прошлом году говорила, что вероятнее всего новым президентом станет женщина. И, наконец, этот кошмар закончится. Потому что она будет заниматься своей страной, а не разрушением других», — утверждает сибирячка.
Новосибирские майки с Трампом запретили продавать на маркетплейсе
Узнать подробнее
Читайте также:
Водитель квадроцикла погиб на полевой дороге в Новосибирской областиДачники сообщили о нашествии змей в Новосибирской областиПодростка на электросамокате сшиб Subaru Forester в Новосибирске
#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирск#Дональд Трамп#Джо Байден#Камала Харрис
Подпишитесь
Аномальная жара выше +30 снова возвращается в Новосибирск — изучаем прогноз
Сегодня, 04:40
Где заработать больше 100 тыс: названы самые высокооплачиваемые вакансии июля
Сегодня, 03:12
Блох массово пытаются вытравить из квартир новосибирцы
Сегодня, 03:01
Фильм о сибирском Гарри Поттере снимают в Новосибирске
Сегодня, 02:29
Кузнечика-гиганта поймали в Новосибирской области
Сегодня, 02:29