Бесхозной оказалась дорога к ледовой площадке «Сибирь-Арена» в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Дорога от улицы Немировича-Данченко до ЛДС «Сибирь-Арена» в муниципальной собственности не состоит, ее строительство осуществлялось ГКУ НСО «Арена», сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. Эту информацию подтвердили в городском департаменте земельных и имущественных отношений.
«Муниципалитет не осуществлял строительство автомобильной дороги от Немировича-Данченко до ЛДС. Информация о перспективе организации отдельной полосы для движения людей на самокатах и велосипедах департамент не поступала. Силами МКУ города Новосибирска „ДЭУ № 4“, осуществляющего уборку территории Кировского района, выполнена очистка данного пешеходного тротуара вручную», — говорится в ответе мэрии на запрос редакции Atas.Info.
Ранее мы рассказывали о том, что дорога покрыта толстым слоем земли, которую приносят потоки дождевой воды. На следующий день после нашей публикации дорогу убрали. Однако, на фоне полученной из муниципалитета информации можно предположить, что на постоянной основе никто следить за состоянием этой дороги не будет. Для этого у мэрии попросту нет правовых оснований.