Бесхозной оказалась дорога к ледовой площадке «Сибирь-Арена» в Новосибирске

Ранее мы рассказывали о том, что дорога покрыта толстым слоем земли, которую приносят потоки дождевой воды. На следующий день после нашей публикации дорогу убрали. Однако, на фоне полученной из муниципалитета информации можно предположить, что на постоянной основе никто следить за состоянием этой дороги не будет. Для этого у мэрии попросту нет правовых оснований.