Дети мигрантов издевались над школьницей в Новосибирске — расследование не движется

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Все произошло в конце июня в Октябрьском районе. Девочка, которой 12 лет, была на детской площадке. К ней подошли подростки — дети мигрантов.
Они начали издеваться над школьницей, когда та не захотела с ними разговаривать. Мальчишки били ребенка и пинали.
Этот инцидент получил огласку. Было возбуждено дело по факту хулиганства. Расследование продолжается. Александр Бастрыкин требовал отчитаться с результатами. Спустя несколько недель он вновь запросил доклад.