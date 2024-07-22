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Posted Сегодня, 06:05

Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

Девочку побили

Дети мигрантов издевались над школьницей в Новосибирске — расследование не движется

22 июля 2024, 06:05
Фото: 1MI
Девочку побили

Избиение мигрантами девочки в Новосибирске требует расследовать Бастрыкин

Школьницу избили в Новосибирске дети мигрантов, глава СКР Александр Бастрыкин требует отчитаться о расследовании.

Все произошло в конце июня в Октябрьском районе. Девочка, которой 12 лет, была на детской площадке. К ней подошли подростки — дети мигрантов.

Они начали издеваться над школьницей, когда та не захотела с ними разговаривать. Мальчишки били ребенка и пинали.

Этот инцидент получил огласку. Было возбуждено дело по факту хулиганства. Расследование продолжается. Александр Бастрыкин требовал отчитаться с результатами. Спустя несколько недель он вновь запросил доклад.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Дети#Школьники#Мигранты#Нападение#Александр Бастрыкин
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