До трех лет грозит жительнице Новосибирской области — она прописала у себя мигрантов

Также возбуждено уголовное дело о фиктивной постановке на учет иностранцев в поселке Ордынское. Женщина прописала у себя двух иностранцев, при этом в указанном месте они не проживали. По ст. 322.3 УК РФ ей грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей или реальное наказание — лишение свободы до трех лет.