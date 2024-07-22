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Мигрантов-нелегалов прописывала у себя за деньги жительница Новосибирска

До трех лет грозит жительнице Новосибирской области — она прописала у себя мигрантов

22 июля 2024, 07:32
Фото: пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

Мигрантов-нелегалов прописывала у себя за деньги жительница Новосибирска

Сотрудники прокуратуры, полиции и ФСБ провели совместный рейд в Кочковском районе, в результате пятеро иностранцев отправятся домой, рассказали в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Нелегалов искали на стройках, в объектах торговли и местах проживания. Всего выявили пять мигрантов, которые находились на территории РФ без разрешения. Их выдворят за пределы страны. Еще четверых оштрафуют за работу без патентов. В отношении их работодателей возбудили административные дела за нарушение трудового законодательства.

Также возбуждено уголовное дело о фиктивной постановке на учет иностранцев в поселке Ордынское. Женщина прописала у себя двух иностранцев, при этом в указанном месте они не проживали. По ст. 322.3 УК РФ ей грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей или реальное наказание — лишение свободы до трех лет.

Видео: пресс-служба прокуратуры Новосибирской области
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#Алёна Рогонова#Общество#Видео#Новосибирск#Мигранты#Прокуратура
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