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Здание было построено в 30-е годы прошлого века для сотрудников НКВД

«Дом-комбинат НКВД» готовят к реставрации в Новосибирске

22 июля 2024, 07:14
Фото: 2GIS
Здание было построено в 30-е годы прошлого века для сотрудников НКВД
Объявлен тендер на подготовку проектной документации для ремонта в здании-памятнике конструктивизма, следует из материалов на сайте госзакупок.

ГКУ Новосибирской области «Центр занятости населения города Новосибирска» объявило электронный конкурс на подготовку проекта реставрации исторического здания на улице Серебренниковской, 23. Строение, состоящее из трех корпусов высотой 5,6 и 7 этажей, было возведено в 1934-36 годах по проекту архитекторов Гордеева, Тургенева и Воронова. и предназначалось для сотрудников НКВД. Является ярким примером стиля «конструктивизм», признано объектом культурного наследия регионального значения.

Согласно конкурсной документации, победитель тендера должен провести обследование состояния стен, перекрытий, лестниц и фундаментов и дать заключение об их состоянии с предложениями по их ремонту или усилению.

Так здание выглядело в конце 30-х годовТак здание выглядело в конце 30-х годов
Так здание выглядело в конце 30-х годов
Фото: nsk-kraeved.ru

Стоит отметить, что речь идет не о проекте реставрации всего здания, а только о нескольких помещениях на втором этаже общей площадью около 83 квадратных метров.
Проектная документация должна быть готова не позднее 1 июля 2025 года. Начальная стоимость контракта 809 067 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что объявлен конкурс на проведение противоаварийных работ еще в одном шедевре конструктивизма — так называемом «Доме с часами». На реставрационные работы планируют потратить 2,8 млн рублей, местные жители называют эту сумму очень маленькой и не соответствующей комплексу необходимых работ.

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#Новосибирск#Культурное наследие#Архитектура#Реставрация#Конструктивизм
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