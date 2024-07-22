«Дом-комбинат НКВД» готовят к реставрации в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
ГКУ Новосибирской области «Центр занятости населения города Новосибирска» объявило электронный конкурс на подготовку проекта реставрации исторического здания на улице Серебренниковской, 23. Строение, состоящее из трех корпусов высотой 5,6 и 7 этажей, было возведено в 1934-36 годах по проекту архитекторов Гордеева, Тургенева и Воронова. и предназначалось для сотрудников НКВД. Является ярким примером стиля «конструктивизм», признано объектом культурного наследия регионального значения.
Согласно конкурсной документации, победитель тендера должен провести обследование состояния стен, перекрытий, лестниц и фундаментов и дать заключение об их состоянии с предложениями по их ремонту или усилению.
Стоит отметить, что речь идет не о проекте реставрации всего здания, а только о нескольких помещениях на втором этаже общей площадью около 83 квадратных метров.
Проектная документация должна быть готова не позднее 1 июля 2025 года. Начальная стоимость контракта 809 067 тыс. рублей.
Ранее мы рассказывали о том, что объявлен конкурс на проведение противоаварийных работ еще в одном шедевре конструктивизма — так называемом «Доме с часами». На реставрационные работы планируют потратить 2,8 млн рублей, местные жители называют эту сумму очень маленькой и не соответствующей комплексу необходимых работ.