«Дом-комбинат НКВД» готовят к реставрации в Новосибирске

Ранее мы рассказывали о том, что объявлен конкурс на проведение противоаварийных работ еще в одном шедевре конструктивизма — так называемом «Доме с часами». На реставрационные работы планируют потратить 2,8 млн рублей, местные жители называют эту сумму очень маленькой и не соответствующей комплексу необходимых работ.