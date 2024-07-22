Движение студенческих отрядов продолжат развивать в Новосибирской области

Руководитель департамента молодежной политики в регионе Сергей Федорчук доложил губернатору на оперативном совещании об организации работы трудовых и студенческих отрядов. (Прим. ред. — в трудовых отрядах состоят подростки от 14 до 18 лет, а в студенческих — учащиеся университетов).



В РСО (Российские студенческие отряды) на сегодняшний день входят 158 отрядов, в которых задействованы почти 5 тысяч человек. Бойцы активно участвуют в трудовых проектах как регионального, так и всероссийского уровня, а также занимают лидерские места в различных конкурсах.