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Отряды поддерживает правительство

Движение студенческих отрядов продолжат развивать в Новосибирской области

22 июля 2024, 07:30
Фото: Изображение Midjourney
Отряды поддерживает правительство
Развивать движение Российских студенческих отрядов и дальше продолжат в Новосибирской области, о чем сообщили в правительстве.

Поручение о дальнейшем развитии отрядов дал губернатор Андрей Травников. Он отметил, что благодаря этому движению, развивается патриотическое воспитание:

«Что касается дальнейшего развития, безусловно, поддержу. Ценность трудовых, студенческих отрядов в том, что это не только полезно, но и интересно. Чтобы мы поддерживали это движение не только в целях удовлетворения спроса экономики на рабочие руки, но и с целью трудового, патриотического воспитания. Эти проекты должны быть интересны самим ребятам, они должны оставаться в их памяти», — отметил глава региона.

Руководитель департамента молодежной политики в регионе Сергей Федорчук доложил губернатору на оперативном совещании об организации работы трудовых и студенческих отрядов. (Прим. ред. — в трудовых отрядах состоят подростки от 14 до 18 лет, а в студенческих — учащиеся университетов).

В РСО (Российские студенческие отряды) на сегодняшний день входят 158 отрядов, в которых задействованы почти 5 тысяч человек. Бойцы активно участвуют в трудовых проектах как регионального, так и всероссийского уровня, а также занимают лидерские места в различных конкурсах.

Во время трудового сезона, в летний период времени 2024 года, студенты работают на таком большом проекте как «СКИФ», а также вожатыми, уборщиками, курьерами и не только. Школьники и студенты учатся зарабатывать деньги и уважительно относиться к труду.

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