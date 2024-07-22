Фильм про двойника Леонардо Ди Каприо снимут студенты из Новосибирска

Posted Сегодня, 03:48
Published Сегодня, 03:48
Modified Сегодня, 03:50
Updated Сегодня, 03:50
По сюжету фильма, голливудский актер Лео остается жить в глухой деревне. В итоге он там находит свою любовь. Главным героем будет якутский актер Александр Ясень, похожий на Леонардо Ли Каприо.
Для съемок задействуют студентов НГТУ, которые учатся по специальности кинооператорство. Работа будет в виде практики, пишет ТАСС. Они испытают на себе профессии режиссера, монтажера и других участников съемочного процесса.
Снимать фильм будут на Алтае, туда и отправятся студенты в киноэкспедицию. Досъемки проведут в павильоне НГТУ. Когда именно выйдет картина и сколько продлятся съемки, не сообщается.