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Published Сегодня, 03:48

Modified Сегодня, 03:50

Updated Сегодня, 03:50

Снимать фильм будут на Алтае

Фильм про двойника Леонардо Ди Каприо снимут студенты из Новосибирска

22 июля 2024, 03:48
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Снимать фильм будут на Алтае
Новосибирские студенты будут участниками съемочного процесса фильма на Алтае, рассказала режиссер картины Кристина Холдеева.

По сюжету фильма, голливудский актер Лео остается жить в глухой деревне. В итоге он там находит свою любовь. Главным героем будет якутский актер Александр Ясень, похожий на Леонардо Ли Каприо.

Для съемок задействуют студентов НГТУ, которые учатся по специальности кинооператорство. Работа будет в виде практики, пишет ТАСС. Они испытают на себе профессии режиссера, монтажера и других участников съемочного процесса.

Снимать фильм будут на Алтае, туда и отправятся студенты в киноэкспедицию. Досъемки проведут в павильоне НГТУ. Когда именно выйдет картина и сколько продлятся съемки, не сообщается.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Нгту#Студенты#Фильм
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