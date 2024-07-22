Где заработать больше 100 тыс: названы самые высокооплачиваемые вакансии июля

Posted Сегодня, 03:12
Published Сегодня, 03:12
Modified Сегодня, 03:14
Updated Сегодня, 03:14
Какие самые высокооплачиваемые вакансии в России в июле 2024 года, рассказали специалисты Авито.Работа.
Вакансия тренера водных программ в Москве. Будущий работодатель готов платить подходящему кандидату до четверти миллиона рублей в месяц. Помимо этого, специалист по обучению плаванию взрослых и детей сможет за счет компании повышать квалификацию.
Около 160 тысяч рублей сможет зарабатывать аниматор в Сочи. Помимо привлечения гостей, на него лягут обязанности по видеосъемке и обслуживанию кассы. Рассматриваются кандидаты и без опыта такой работы, жилье предоставляется.
Инструктору по серфингу на Камчатке готовы платить 150 тысяч рублей в месяц. Помимо проведения индивидуальных и групповых тренировок, сотрудник должен будет следить за чистотой в месте хранения досок. Кандидат должен кататься на серфе не менее трех лет и владеть основами оказания первой помощи.
До 120 тысяч в месяц может заработать вожатый в столице, причем рассматриваются и кандидаты от 16 лет. Вожатый должен организовывать досуг детей, проводить с ними мастер-классы, уличную зарядку и ходить с детьми в столовую.
Спасателя с опытом работы не менее года ищут в Сочи. Зарплата составляет от 80 тысяч рублей в месяц. Специалист должен будет обеспечивать безопасность отдыхающих на пляже и в море, следить за их поведением и консультировать по возникающим вопросам.