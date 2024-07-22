Где заработать больше 100 тыс: названы самые высокооплачиваемые вакансии июля

Спасателя с опытом работы не менее года ищут в Сочи. Зарплата составляет от 80 тысяч рублей в месяц. Специалист должен будет обеспечивать безопасность отдыхающих на пляже и в море, следить за их поведением и консультировать по возникающим вопросам.