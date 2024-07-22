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Где заработать больше 100 тыс, рассказали новосибирцам специалисты

Где заработать больше 100 тыс: названы самые высокооплачиваемые вакансии июля

22 июля 2024, 03:12
Фото: 1MI

Где заработать больше 100 тыс, рассказали новосибирцам специалисты

Какие вакансии оказались наиболее высокооплачиваемыми, рассказали аналитики популярного сервиса по поиску работы.

Какие самые высокооплачиваемые вакансии в России в июле 2024 года, рассказали специалисты Авито.Работа.

Вакансия тренера водных программ в Москве. Будущий работодатель готов платить подходящему кандидату до четверти миллиона рублей в месяц. Помимо этого, специалист по обучению плаванию взрослых и детей сможет за счет компании повышать квалификацию.

Около 160 тысяч рублей сможет зарабатывать аниматор в Сочи. Помимо привлечения гостей, на него лягут обязанности по видеосъемке и обслуживанию кассы. Рассматриваются кандидаты и без опыта такой работы, жилье предоставляется.

Инструктору по серфингу на Камчатке готовы платить 150 тысяч рублей в месяц. Помимо проведения индивидуальных и групповых тренировок, сотрудник должен будет следить за чистотой в месте хранения досок. Кандидат должен кататься на серфе не менее трех лет и владеть основами оказания первой помощи.

До 120 тысяч в месяц может заработать вожатый в столице, причем рассматриваются и кандидаты от 16 лет. Вожатый должен организовывать досуг детей, проводить с ними мастер-классы, уличную зарядку и ходить с детьми в столовую.

Спасателя с опытом работы не менее года ищут в Сочи. Зарплата составляет от 80 тысяч рублей в месяц. Специалист должен будет обеспечивать безопасность отдыхающих на пляже и в море, следить за их поведением и консультировать по возникающим вопросам.

Самые высокооплачиваемые вакансии июля 2024 в Новосибирске — где платят 200 тысяч
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#Юрий Фомиченко#Общество#Работа#Зарплата#Тренер#Вожатый#Серфинг
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