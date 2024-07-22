Как доехать на авиашоу в Мочище — советы для гостей и жителей Новосибирска

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:57
Updated Сегодня, 05:57
Быстро и без пробок можно доехать на электричке. Станция «Мочище» находится недалеко от самого аэродрома. От вокзала Новосибирск-Главный электрички идут полчаса, стандартная поездка обойдется в 46 рублей.
28 июля на этом участке будут ходить 38 электропоездов, из них 33 — по маршруту Новосибирск-Мочище-Новосибирск. Электрички будут делать все остановки, интервал между поездами составит 10-15 минут.
С вокзала Новосибирск-Главный первая электричка отправится в 8:17, последняя — в 12:16. В обратном направлении электрички будут ходить с 12:09 до 16:12, рассказали в пресс-службе ЗСЖД-Новосибирск.
В то же время запустят транзитные поезда в южном, западном, кузбасском и жеребцовском направлениях.