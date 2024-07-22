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Published Сегодня, 05:33

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Updated Сегодня, 05:57

Как доехать на авиашоу в Мочище — советы для гостей и жителей Новосибирска

Как доехать на авиашоу в Мочище — советы для гостей и жителей Новосибирска

22 июля 2024, 05:33
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
28 июля на аэродроме «Мочище» пройдет авиационный фестиваль «За нашу победу — на взлет!». Рассказываем, как удобнее добраться до места проведения мероприятия.

Быстро и без пробок можно доехать на электричке. Станция «Мочище» находится недалеко от самого аэродрома. От вокзала Новосибирск-Главный электрички идут полчаса, стандартная поездка обойдется в 46 рублей.

28 июля на этом участке будут ходить 38 электропоездов, из них 33 — по маршруту Новосибирск-Мочище-Новосибирск. Электрички будут делать все остановки, интервал между поездами составит 10-15 минут.

С вокзала Новосибирск-Главный первая электричка отправится в 8:17, последняя — в 12:16. В обратном направлении электрички будут ходить с 12:09 до 16:12, рассказали в пресс-службе ЗСЖД-Новосибирск.

В то же время запустят транзитные поезда в южном, западном, кузбасском и жеребцовском направлениях.

Дорогу к аэродрому Мочище перекроют из-за авиафестиваля
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Сам фестиваль пройдет 28 июля с 9 до 15 часов, для безопасности перекроют движение по дороге, ведущей к аэродрому. Но автомобилистам оставят альтернативные пути объезда.

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#Алёна Рогонова#Транспорт#Новосибирск#Электричка
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