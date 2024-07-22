Как купить дешевые авиабилеты — топ-10 хитростей

Цены на билеты могут отличаться в зависимости от того, рабочий это день или выходной. Как правило, самые дешевые билеты можно найти на вылеты во вторник, среду или четверг. Попробуйте избегать вылетов в выходные и праздничные дни, когда спрос на билеты значительно выше, и они могут быть дороже. Например, если ваш отпуск начинается в пятницу, возможно, имеет смысл вылететь в четверг вечером.