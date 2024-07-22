Как купить дешевые авиабилеты — топ-10 хитростей

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Если вам предстоит дальняя поездка, то, скорее всего, придется воспользоваться самолетом. Цены на авиабилеты могут неприятно удивить, но есть определенные хитрости, которые помогут сэкономить приличную сумму, которую лучше потратить на более приятные вещи в путешествии, например, на сувениры. Давайте разберем, как именно можно сэкономить на авиабилетах.
Одним из самых важных факторов при покупке дешевых билетов является время. Чем раньше вы начнете искать билеты, тем больше у вас будет шансов найти выгодное предложение. Предпочтительный срок для бронирования — от шести до восьми недель до даты вылета. Например, если вы планируете поездку на майские праздники, начните мониторить цены уже в марте.
В интернете есть множество сайтов и приложений, которые позволяют сравнивать цены на авиабилеты разных перевозчиков и ранжировать их по дешевизне. Наиболее популярные из них:
Эти ресурсы помогут вам найти самые выгодные на данный момент предложения. Воспользоваться такими сайтами удобно и при поиске самых «быстрых» билетов или при планировании сложных перелетов.
Многие поисковые системы и агрегаторы предоставляют возможность подписаться на уведомления о снижении цен на интересующие вас направления. Это позволит вам отслеживать изменения цен и покупать билеты в самый выгодный момент — главное, его не упустить. Например, если вы хотите поехать в Токио, подпишитесь на уведомления и ждите снижения цен.
Цены на билеты могут отличаться в зависимости от того, рабочий это день или выходной. Как правило, самые дешевые билеты можно найти на вылеты во вторник, среду или четверг. Попробуйте избегать вылетов в выходные и праздничные дни, когда спрос на билеты значительно выше, и они могут быть дороже. Например, если ваш отпуск начинается в пятницу, возможно, имеет смысл вылететь в четверг вечером.
Прямые рейсы обычно дороже рейсов с пересадками. Если вы готовы потратить немного больше времени на перелет, выбирайте рейсы с одной или несколькими пересадками. Это может существенно снизить стоимость билета, несмотря на то, что фактически побываете в нескольких городах. Например, перелет из Москвы в Нью-Йорк с пересадкой в Европе может быть дешевле, чем прямой рейс.
Флексибильность — ключевой фактор при поиске дешевых билетов. Если у вас есть возможность изменить даты вылета или прилета, используйте эту возможность. Некоторые поисковые системы позволяют искать билеты на плюс-минус три дня от выбранной даты, что поможет вам найти самые дешевые из них. Например, если вы хотите отдохнуть в Барселоне, попробуйте рассмотреть вылеты на несколько дней раньше или позже.
Если вы часто летаете, присоединяйтесь к программам лояльности авиакомпаний. Накопленные мили и бонусы можно использовать для получения скидок на билеты или даже бесплатных перелетов. Кроме того, многие кредитные карты предлагают кэшбэк или бонусы при покупке авиабилетов. Например, подобная программа есть у авиакомпаний «Аэрофлот», S7, Nordwind и дургие.
Традиционно считается, что в России это авиакомпания «Победа». Путешествуя за рубежом, обязательно проверьте предложения таких компаний, как Ryanair, EasyJet, Wizz Air и других. Однако, имейте в виду, что лоукостеры часто взимают дополнительные сборы за багаж, питание и другие услуги. Например, билет Ryanair может показаться дешевым, но дополнительные услуги могут значительно увеличить его стоимость.
Некоторые сайты-поисковики могут отслеживать вашу активность и повышать цены на билеты, если видят, что вы часто ищете одно и то же направление. Чтобы избежать этого, используйте режим инкогнито в браузере при поиске билетов.
Авиаперевозчики и турагентства часто проводят распродажи и акции, предлагая билеты по сниженным ценам. Подписывайтесь на рассылки авиакомпаний и старайтесь следить за новостями, чтобы не пропустить выгодные предложения. Например, во время «Черной пятницы» многие авиакомпании предлагают существенные скидки на билеты.
Удачных вам перелетов и незабываемых путешествий!