Количество утонувших за неделю назвали в Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 04:16
Updated Сегодня, 04:16
За семь дней в регионе случилось две трагедии — утонули люди. Произошло это в Новосибирске, а также в Новосибирском районе. Причем в этих местах стояли предупреждающие о запрете купания знаки.
В регионе продолжаются профилактические мероприятия в местах для купания. С людьми ведут беседы о недопустимости погружения в воду в опасных местах. Патрульные провели около 9 тысяч таких бесед.
Между тем, как показывает статистика, утонувших стало меньше. Ранее количество смертей достигало 20 за одну неделю. Губернатор сравнивал статистику с погибшими участниками СВО, — мол утонувших гораздо больше.