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Updated Сегодня, 04:16

Люди тонут

Количество утонувших за неделю назвали в Новосибирской области

22 июля 2024, 04:10
Фото: Изображение Midjourney
Люди тонут
Статистику по утонувшим людям за неделю в Новосибирской области назвал глава МЧС Виктор Орлов в докладе губернатору.

За семь дней в регионе случилось две трагедии — утонули люди. Произошло это в Новосибирске, а также в Новосибирском районе. Причем в этих местах стояли предупреждающие о запрете купания знаки.

В регионе продолжаются профилактические мероприятия в местах для купания. С людьми ведут беседы о недопустимости погружения в воду в опасных местах. Патрульные провели около 9 тысяч таких бесед.

Между тем, как показывает статистика, утонувших стало меньше. Ранее количество смертей достигало 20 за одну неделю. Губернатор сравнивал статистику с погибшими участниками СВО, — мол утонувших гораздо больше.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Вода#Правительство#Утонул#Трагедия
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