Медиум из Новосибирска поразила сваху Розу Сябитову в реалити-шоу

Затем телезвезда пошла общаться с медиумом наедине. Она поинтересовалась, куда ей вложить большие деньги и получила свой ответ: в недвижимость или акции. Ответ очень понравился Сябитовой. Она дала иммунитет сибирячке, поэтому та осталась в проекте. Эльвире сваха тоже понравилась. Она отметила ее энергетику и интересный характер.