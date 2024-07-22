Медиум из Новосибирска поразила сваху Розу Сябитову в реалити-шоу

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
В прошлом выпуске к людям со сверхспособностями пришла в гости сваха, ведущая шоу «Давай поженимся», Роза Сябитова. Суть шоу в том, что участники живут в одном магическом доме и разгадывают тайны основания Санкт-Петербурга.
Приглашенная гостья оказалась еще той провокаторшей. Она проверила экстрасенсов, подготовив им задание и лучше всех с ним справилась Эльвира Гебар, медиум из Новосибирска.
«Мои симпатии Эльвире. Просто вы действительно какая-то живая, активная, мы с вами на одной волне, - сказала Роза Сябитова.
Затем телезвезда пошла общаться с медиумом наедине. Она поинтересовалась, куда ей вложить большие деньги и получила свой ответ: в недвижимость или акции. Ответ очень понравился Сябитовой. Она дала иммунитет сибирячке, поэтому та осталась в проекте. Эльвире сваха тоже понравилась. Она отметила ее энергетику и интересный характер.