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Медиум поразила телезвезду

Медиум из Новосибирска поразила сваху Розу Сябитову в реалити-шоу

22 июля 2024, 10:15
Фото: ТНТ
Медиум поразила телезвезду
В новом реалити «Место силы» (16+) снимается медиум из Новосибирска, которая поразила главную сваху страны, рассказали в ТНТ.

В прошлом выпуске к людям со сверхспособностями пришла в гости сваха, ведущая шоу «Давай поженимся», Роза Сябитова. Суть шоу в том, что участники живут в одном магическом доме и разгадывают тайны основания Санкт-Петербурга.

Приглашенная гостья оказалась еще той провокаторшей. Она проверила экстрасенсов, подготовив им задание и лучше всех с ним справилась Эльвира Гебар, медиум из Новосибирска.

«Мои симпатии Эльвире. Просто вы действительно какая-то живая, активная, мы с вами на одной волне, - сказала Роза Сябитова.

Затем телезвезда пошла общаться с медиумом наедине. Она поинтересовалась, куда ей вложить большие деньги и получила свой ответ: в недвижимость или акции. Ответ очень понравился Сябитовой. Она дала иммунитет сибирячке, поэтому та осталась в проекте. Эльвире сваха тоже понравилась. Она отметила ее энергетику и интересный характер.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Шоу#Экстрасенс
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