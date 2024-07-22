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Заборы хотели бы убрать

«Могильные оградки» не захотели видеть на улицах жители Новосибирска

22 июля 2024, 05:00
Фото: atas.info
Заборы хотели бы убрать
Не всем новосибирцам нравятся ограждения для пешеходов на городских улицах, это выяснилось благодаря опросу на Госуслугах.

Ни раз в соцсетях обсуждалось, что ограждения портят внешний облик Новосибирска. Многие жители хотели бы от них избавиться. За это проголосовало 1675 человек, или более 72 опрошенных. Среди причин есть не только вид города, а также неудобность уборки тротуаров и зря потраченные деньги.

Однако есть и те, кто все же видит в них необходимость. Речь идет о безопасности, так как забор защищает пешеходов от автомобильного потока, а в случае ДТП, возьмет удар на себя. Так считают 582 опрошенных или более 25%.

Еще часть опрошенных, а это 59 человек, не решили, устраивают их заборы вдоль дорог или нет. В опросе участвовали более 2 тысяч человек. Он проводился с 8 по 21 июля.

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#Эмилия Губарева#Город#Новосибирск#Опрос#Внешний вид#Забор
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