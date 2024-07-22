Накормят ухой и научат рыбачить на Дне Оби в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
В рамках праздника в «Арене» гости смогут поучаствовать в мастер-классе по рыбалке, фестивале ухи, соревнованиям по жарке мяса и овощей. Учить удить рыбу и делиться своими лайфхаками будут профессиональные рыбаки. На площадке можно будет посмотреть парад судов, кино. Подкрепиться можно будет в фудзоне. В парке «Бугринская роща» на фестивале ухи также ждут любителей поесть. Освоить кулинарные навыки можно на тематических мастер-классах.
Завершит День Оби концерт экс-участника группы «Руки вверх!» Алексея Потехина в сопровождении пиротехники, также пройдет ночная экскурсия «Рассвет на Оби».
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