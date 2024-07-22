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Published Сегодня, 09:06

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Updated Сегодня, 09:08

Накормят ухой и научат рыбачить на Дне Оби в Новосибирске

Накормят ухой и научат рыбачить на Дне Оби в Новосибирске

22 июля 2024, 09:06
Фото: 1MI
27 июля в парках «Арена» и «Бугринская роща» состоится День Оби, он откроет программу «Обских фестивалей», рассказали в пресс-центре мэрии.

В рамках праздника в «Арене» гости смогут поучаствовать в мастер-классе по рыбалке, фестивале ухи, соревнованиям по жарке мяса и овощей. Учить удить рыбу и делиться своими лайфхаками будут профессиональные рыбаки. На площадке можно будет посмотреть парад судов, кино. Подкрепиться можно будет в фудзоне. В парке «Бугринская роща» на фестивале ухи также ждут любителей поесть. Освоить кулинарные навыки можно на тематических мастер-классах.

Завершит День Оби концерт экс-участника группы «Руки вверх!» Алексея Потехина в сопровождении пиротехники, также пройдет ночная экскурсия «Рассвет на Оби».

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Ранее экс-вице-мэр Новосибирска предложила выбрать другую дату для празднования Дня Оби. Свои варианты она готова принять во «Вконтакте».

Мы публиковали список фестивалей, которые можно посетить всей семьей летом-2024. На одном из них — «В Сибири — есть!» — выступили Дмитрий Колдун и Митя Фомин.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Фестиваль#Рыбалка
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