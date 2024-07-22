Ни одного работника не заметили новосибирцы на Димитровском мосту

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Сейчас в мэрии обсуждают вопрос с расторжением контракта с подрядчиком, занимающимся ремонтом. Пока этот момент регулируют, ремонт фактически заторможен. Ранее чинить переправу обещали 24 часа. Для этого сузили полосы, поэтому там регулярно возникают пробки.
Жители города отмечают, что редко видят на Димитровском мосту работников. Об этом свидетельствует и последнее видео.
Новосибирцы в соцсетях обсуждают наболевший вопрос с ремонтом. Кто-то утверждает, что работы не идут уже больше месяца, а кто-то рассуждает на тему дефицита работников:
«Так сегодня выходной»;
«А вы только сейчас это заметили?) Там с июня никого нет. Как начали — так и закончили. Буквально на следующий же день там полтора старика с лопатами стояли»;
«Гастарбайтеров депортировали, не кому работать»;
«Я каждый день там езжу на работу, уже 3 месяц пошел как там нечего не делают.Просто максимум 3 работника раз в неделю ходят вдоль и поперек»;
«А вы только сейчас об этом узнали? С рабочими расторгли контракт, объект заброшенный».