Ни одного работника не заметили новосибирцы на Димитровском мосту

Новосибирск с нетерпением ждет окончания ремонта двух мостов — Октябрьского и Димитровского, вот только с последним возникают проблемы, так как переправу фактически не ремонтируют, рассуждают новосибирцы в соцсетях.

Сейчас в мэрии обсуждают вопрос с расторжением контракта с подрядчиком, занимающимся ремонтом. Пока этот момент регулируют, ремонт фактически заторможен. Ранее чинить переправу обещали 24 часа. Для этого сузили полосы, поэтому там регулярно возникают пробки. Жители города отмечают, что редко видят на Димитровском мосту работников. Об этом свидетельствует и последнее видео. Видео: Инцидент Новосибирск Новосибирцы в соцсетях обсуждают наболевший вопрос с ремонтом. Кто-то утверждает, что работы не идут уже больше месяца, а кто-то рассуждает на тему дефицита работников: «Так сегодня выходной»; «А вы только сейчас это заметили?) Там с июня никого нет. Как начали — так и закончили. Буквально на следующий же день там полтора старика с лопатами стояли»; «Гастарбайтеров депортировали, не кому работать»; «Я каждый день там езжу на работу, уже 3 месяц пошел как там нечего не делают.Просто максимум 3 работника раз в неделю ходят вдоль и поперек»; «А вы только сейчас об этом узнали? С рабочими расторгли контракт, объект заброшенный». Ремонт Димитровского моста в Новосибирске выполняют с браком Узнать подробнее Читайте также: Мэрия не расторгает контракт с подрядчиком ремонта Димитровского моста в Новосибирске Мэрия Новосибирска расторгает контракт с подрядчиком ремонта Димитровского моста Тягач разбился об бетонные блоки на Димитровском мосту в Новосибирске