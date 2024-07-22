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Posted Сегодня, 05:05

Published Сегодня, 05:05

Modified Сегодня, 05:07

Updated Сегодня, 05:07

Последствия воскресного потопа после ливня продолжают устранять в Новосибирске

Новосибирск затопило на выходных — смотрим последствия, которые устраняют до сих пор

22 июля 2024, 05:05
Фото: мэрия Новосибирска

Последствия воскресного потопа после ливня продолжают устранять в Новосибирске

В воскресенье, 22 июля, на Новосибирск обрушился мощный ливень с ветром, сейчас экстренные службы устраняют его последствия, рассказали в пресс-центре мэрии.

В нескольких районах города оказались затоплены улицы, повалило деревья. К счастью, обошлось без пострадавших.

По итогам разгула стихии 21 июля жители оставили 13 обращений. Среди них: подтопление подвала дома на улице Авиастроителей, гаражей на улице Народной. Также вода залила дороги в Калининском и Дзержинском районах.

Деревья упали на автомобили на улице Новая Заря, перегородили проезд транспорта на улице Залесского. На улице Учительской рухнувшие деревья повалили провода электроснабжения.

А вот с таким последствиями столкнулись жители дома №14 на улице Новая Заря. Вода залила несколько квартир, но сильнее всего пострадал верхний этаж — ремонта считай что не было.

Фото: vk.com/АСТ-54

При этом стихия обошла стороной левобережье, а также Академгородок.

На этой неделе новосибирцам обещают возвращение аномальной жары. Но и без дождей не обойдется.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Дождь
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