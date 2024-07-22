Новосибирск затопило на выходных — смотрим последствия, которые устраняют до сих пор

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
В нескольких районах города оказались затоплены улицы, повалило деревья. К счастью, обошлось без пострадавших.
По итогам разгула стихии 21 июля жители оставили 13 обращений. Среди них: подтопление подвала дома на улице Авиастроителей, гаражей на улице Народной. Также вода залила дороги в Калининском и Дзержинском районах.
Деревья упали на автомобили на улице Новая Заря, перегородили проезд транспорта на улице Залесского. На улице Учительской рухнувшие деревья повалили провода электроснабжения.
А вот с таким последствиями столкнулись жители дома №14 на улице Новая Заря. Вода залила несколько квартир, но сильнее всего пострадал верхний этаж — ремонта считай что не было.
При этом стихия обошла стороной левобережье, а также Академгородок.
На этой неделе новосибирцам обещают возвращение аномальной жары. Но и без дождей не обойдется.