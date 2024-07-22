Новосибирск затопило на выходных — смотрим последствия, которые устраняют до сих пор

По итогам разгула стихии 21 июля жители оставили 13 обращений. Среди них: подтопление подвала дома на улице Авиастроителей, гаражей на улице Народной. Также вода залила дороги в Калининском и Дзержинском районах.



Деревья упали на автомобили на улице Новая Заря, перегородили проезд транспорта на улице Залесского. На улице Учительской рухнувшие деревья повалили провода электроснабжения.