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Новую школу в «Евробереге» подключат к электричеству «Россети»

Новую школу в «Евробереге» подключат к электричеству «Россети»

22 июля 2024, 06:27
Фото: «Россети Новосибирск» (АО «РЭС»)
Специалисты уже провели организационно-технические мероприятия для создания возможности технологического присоединения к электрическим сетям, рассказали в пресс-службе «Россети Новосибирск» (АО «РЭС»).

В микрорайоне «Европейский берег» в Октябрьском районе Новосибирска построят еще одну школу. Учебное заведение на 1100 мест расположится рядом с действующей школой №220. Электроснабжение новой школы обеспечат «Россети Новосибирск».

Специалисты компании разработали оптимальные технологические решения, которые позволят обеспечить оптимальные условия надежности и качества электроснабжения социально-значимого объекта. Энергетики предусмотрели более 600 кВт мощности и подготовили к установке двух интеллектуальных комплекса учета.

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Школа будет пятиэтажной, проектом предусмотрены актовый и спортивный залы, столовая, атриум со сценой, библиотека, кинозал. На территории школы оборудуют общедоступный стадион с беговыми дорожками и трибунами для зрителей, линейным парком, зеленью и воркаут-зонами. Приступить к строительству планируют уже в 2024 году.

«Россети Новосибирск» осуществляет технологическое присоединение крупных производственных площадок, сельскохозяйственных предприятий, объектов жилищного домостроения и медицинских учреждений. Многие из проектов реализуются в рамках государственных программ и национальных проектов.

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#Алёна Рогонова#Экономика#Новосибирск#АО "РЭС"
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