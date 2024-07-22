Новую школу в «Евробереге» подключат к электричеству «Россети»

Школа будет пятиэтажной, проектом предусмотрены актовый и спортивный залы, столовая, атриум со сценой, библиотека, кинозал. На территории школы оборудуют общедоступный стадион с беговыми дорожками и трибунами для зрителей, линейным парком, зеленью и воркаут-зонами. Приступить к строительству планируют уже в 2024 году.