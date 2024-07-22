Новый фильм с актером из Новосибирска Павлом Прилучным стал лидером кинопроката

Фильм, согласно данным kinobusiness.com в РФ и СНГ за минувший уикенд, с 18 по 21 июля заработал 74,5 млн рублей, возглавив российский прокат. При этом комедия «Не одна дома» с Давой и Миланой Хаметовой стала по итогам выходных третьей, собрав 33,3 млн рублей (с начала проката 102,2 млн рублей).