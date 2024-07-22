Новый фильм с актером из Новосибирска Павлом Прилучным стал лидером кинопроката

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Фильм, согласно данным kinobusiness.com в РФ и СНГ за минувший уикенд, с 18 по 21 июля заработал 74,5 млн рублей, возглавив российский прокат. При этом комедия «Не одна дома» с Давой и Миланой Хаметовой стала по итогам выходных третьей, собрав 33,3 млн рублей (с начала проката 102,2 млн рублей).
Фильм «Водитель-олигарх» повествует о сыне олигарха, который на спор становится личным водителем у актрисы с очень непростым характером.
На премьерный показ актер захватил двоих детей от брака с Агатой Муцениеце. Сейчас актер судится с бывшей женой за алименты и детей.
Неделей ранее в прокат вышла семейная комедия «Не одна дома». Посмотрите, что о ней говорят критики и зрители.