Отдых в Республике Алтай стал самым дорогим в России

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
В июле 2024 года самым дорогим для отдыха регионом России стала Республика Алтай. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии.
Специалисты организации провели собственное исследование, опираясь на данные единой платформы для гостиничного бизнеса TravelLine. Оказалось, что туристическая поездка на Алтай двоим путешественникам обойдется 107 тысячам рублей.
Неудивительно, что Горный Алтай в качестве места отдыха сейчас нередко выбирают граждане с деньгами, ранее отдыхавшие в основном на зарубежных курортах. Тем более, что на Алтае продолжается активное строительство и открытие пятизвездочных комфортных отелей.
На втором месте по дороговизне отдыха — экзотическая Камчатка. Отдохнуть там получится совсем ненамного дешевле, чем на Алтае: поездка на двоих обойдется в 106 тысяч рублей.
Замыкает тройку Московская область — 74 тысячи рублей за двоих.