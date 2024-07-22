atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:56

Published Сегодня, 11:56

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

Отдых в Республике Алтай стал самым дорогим в России

Отдых в Республике Алтай стал самым дорогим в России

22 июля 2024, 11:56
Фото: atas.info
Специалисты Российского союза туриндустрии сравнили стоимость отдыха в разных регионах страны.

В июле 2024 года самым дорогим для отдыха регионом России стала Республика Алтай. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии.

Специалисты организации провели собственное исследование, опираясь на данные единой платформы для гостиничного бизнеса TravelLine. Оказалось, что туристическая поездка на Алтай двоим путешественникам обойдется 107 тысячам рублей.

Неудивительно, что Горный Алтай в качестве места отдыха сейчас нередко выбирают граждане с деньгами, ранее отдыхавшие в основном на зарубежных курортах. Тем более, что на Алтае продолжается активное строительство и открытие пятизвездочных комфортных отелей.

На втором месте по дороговизне отдыха — экзотическая Камчатка. Отдохнуть там получится совсем ненамного дешевле, чем на Алтае: поездка на двоих обойдется в 106 тысяч рублей.

Замыкает тройку Московская область — 74 тысячи рублей за двоих.

Как купить дешевые авиабилеты — топ-10 хитростей
Узнать подробнее
Читайте также:
Накормят ухой и научат рыбачить на Дне Оби в Новосибирске10 правил поиска съемного жилья во время путешествия. Как не нарваться на мошенниковСтоит ли ехать в Крым в 2024–2025 году: плюсы и минусы
#Юрий Фомиченко#Общество#Туризм#Путешествия#Горный Алтай
Подпишитесь
Выплат не может добиться семья погибшего участника СВО из Новосибирской области
Сегодня, 10:22
5 миллионов рублей выиграл в лотерею житель Новосибирской области
Сегодня, 10:38
Телефонные мошенники представляются врачами и дурят новосибирцев
Сегодня, 09:16
Ни одного работника не заметили новосибирцы на Димитровском мосту
Сегодня, 08:33
Новый фильм с актером из Новосибирска Павлом Прилучным стал лидером кинопроката
Сегодня, 07:59
До трех лет грозит жительнице Новосибирской области — она прописала у себя мигрантов
Сегодня, 07:32