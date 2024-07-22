Отдых в Республике Алтай стал самым дорогим в России

Неудивительно, что Горный Алтай в качестве места отдыха сейчас нередко выбирают граждане с деньгами, ранее отдыхавшие в основном на зарубежных курортах. Тем более, что на Алтае продолжается активное строительство и открытие пятизвездочных комфортных отелей.