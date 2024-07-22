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Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Порошок распылили в новосибирском ТЦ — что там произошло

Порошок распылили в новосибирском ТЦ — что там произошло

22 июля 2024, 12:03
Фото: 1MI
22 июля в ТЦ «Плехановский» на улице Кропоткина в Заельцовском районе Новосибирска сработала система пожаротушения, помещение заполнилось порошком, рассказали в пресс-службе МАСС.

Спасатели были на месте уже через семь минут после поступления информации. Возгорания и пострадавших не было.

При этом посетителям торгового центра напомнили, что вдыхать порошок опасно для здоровья. Он способен вызвать раздражение слизистых оболочек. Может появиться кашель, чихание, затруднение дыхания. Особенно уязвимы аллергики.

Если порошок распылили в здании — его следует незамедлительно покинуть. При наличии симптомов нужно обратиться к врачу.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#МАСС#ТЦ
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