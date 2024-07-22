Порошок распылили в новосибирском ТЦ — что там произошло

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Спасатели были на месте уже через семь минут после поступления информации. Возгорания и пострадавших не было.
При этом посетителям торгового центра напомнили, что вдыхать порошок опасно для здоровья. Он способен вызвать раздражение слизистых оболочек. Может появиться кашель, чихание, затруднение дыхания. Особенно уязвимы аллергики.
Если порошок распылили в здании — его следует незамедлительно покинуть. При наличии симптомов нужно обратиться к врачу.