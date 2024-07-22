Предполагаемого педофила после скандала вновь арестовали в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Все случилось в поселке Садовый, в Новосибирском районе. Правоохранители задержали 17 июля мужчину, который подозревался в том, что покушался на половую неприкосновенность детей.
Новосибирец якобы привел двоих детей в дом и гулял перед ними в трусах. Это заметил очевидец, так как ему показалось подозрительным поведение сибиряка. Неравнодушный житель залез в окно и избил вероятного педофила.
Тогда мужчину задержали, а затем отпустили в зале суда, так как доказательств его причастности не было найдено. Резонанс дошел до председателя СКР Александра Бастрыкина. Он поручил доложить ему о ходе расследования дела, так как местные жители опасались за своих детей.
На днях подозреваемого задержали, а затем арестовали. Сколько именно он пробудет в изоляторе, неизвестно.