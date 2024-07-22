Предполагаемого педофила после скандала вновь арестовали в Новосибирске

Тогда мужчину задержали, а затем отпустили в зале суда, так как доказательств его причастности не было найдено. Резонанс дошел до председателя СКР Александра Бастрыкина. Он поручил доложить ему о ходе расследования дела, так как местные жители опасались за своих детей.