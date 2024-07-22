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Posted Сегодня, 06:56

Published Сегодня, 06:56

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Мужчина под стражей

Предполагаемого педофила после скандала вновь арестовали в Новосибирске

22 июля 2024, 06:56
Фото: 1MI
Мужчина под стражей
В Новосибирске подозреваемого в педофилии вновь заключили под стражу: ранее его отпускали из зала суда, сообщали в Следкоме.

Все случилось в поселке Садовый, в Новосибирском районе. Правоохранители задержали 17 июля мужчину, который подозревался в том, что покушался на половую неприкосновенность детей.

Новосибирец якобы привел двоих детей в дом и гулял перед ними в трусах. Это заметил очевидец, так как ему показалось подозрительным поведение сибиряка. Неравнодушный житель залез в окно и избил вероятного педофила.

Тогда мужчину задержали, а затем отпустили в зале суда, так как доказательств его причастности не было найдено. Резонанс дошел до председателя СКР Александра Бастрыкина. Он поручил доложить ему о ходе расследования дела, так как местные жители опасались за своих детей.

На днях подозреваемого задержали, а затем арестовали. Сколько именно он пробудет в изоляторе, неизвестно.

Педофила задержали спустя неделю поисков в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Дети#Арест#Педофил#18+
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