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Published Сегодня, 06:03

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Updated Сегодня, 06:05

Пострадавших нет

Пьяная автоледи-ниндзя устроила ДТП в Новосибирске и попыталась запинать очевидцев

22 июля 2024, 06:03
Фото: АСТ-54
Пострадавших нет
В Кировском районе Новосибирска водитель снесла машину, которая стояла на парковке, рассказали в ГАИ.

Все произошло ночью 22 июля. По улице Комсомольская ехала 50-летняя женщина. Она управляла машиной «Ниссан Тиида».

В один момент она врезалась в БМВ, за рулем которого сидел 31-летний мужчина. Машина стояла на парковочном месте. В соцсетях сообщается, что виновница хотела убежать с места ДТП, но ее остановили очевидцы и вызвали инспекторов.

Как уточнили в ГАИ, аварию оформили с материальным ущербом. Пострадавших нет. У женщины было зафиксировано алкогольное опьянение. В отношении сибирячки составили протоколы, в том числе за езду в нетрезвом виде.

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