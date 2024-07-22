Пьяная автоледи-ниндзя устроила ДТП в Новосибирске и попыталась запинать очевидцев

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Все произошло ночью 22 июля. По улице Комсомольская ехала 50-летняя женщина. Она управляла машиной «Ниссан Тиида».
В один момент она врезалась в БМВ, за рулем которого сидел 31-летний мужчина. Машина стояла на парковочном месте. В соцсетях сообщается, что виновница хотела убежать с места ДТП, но ее остановили очевидцы и вызвали инспекторов.
Как уточнили в ГАИ, аварию оформили с материальным ущербом. Пострадавших нет. У женщины было зафиксировано алкогольное опьянение. В отношении сибирячки составили протоколы, в том числе за езду в нетрезвом виде.