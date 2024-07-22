Пять человек разбились в лобовом ДТП на трассе в Новосибирской области

Posted Сегодня, 01:27
Published Сегодня, 01:27
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Авария случилась в дневное время 21 июля на тогучинской трассе, недалеко от села Карпысак. Кадиллак GNT выполнял обгон, когда врезался в «Рено Логан». Последний автомобиль ехал по встречной полосе.
Различные травмы получили сразу пять человек, в том числе несовершеннолетний. В больницу попали водители транспортных средств, пассажиры и девочка, которой 9 лет.
В обстоятельствах происшествия разбирались сотрудники ГАИ. Устанавливаются все детали случившегося.