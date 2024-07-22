Сносить незаконные «городушки» мигрантов продолжат на Хилке в Новосибирске

Очередной этап стартует в 10 часов на улице Хилокская, 8/1 на частной территории. Напомним, демонтаж нестационарных объектов идет продолжительное время. Так, несколько дней назад спецтехника снесла незаконные торговые объекты — жители пытались с ними бороться около четырех лет.