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Published Сегодня, 11:22

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Updated Сегодня, 11:24

Сносить незаконные «городушки» мигрантов продолжат на Хилке в Новосибирске

Сносить незаконные «городушки» мигрантов продолжат на Хилке в Новосибирске

22 июля 2024, 11:22
Фото: Изображение Midjourney
23 июля на Хилокской улице в Ленинском районе продолжат демонтировать объекты незаконной торговли, анонсировал пресс-центр мэрии Новосибирска.

Очередной этап стартует в 10 часов на улице Хилокская, 8/1 на частной территории. Напомним, демонтаж нестационарных объектов идет продолжительное время. Так, несколько дней назад спецтехника снесла незаконные торговые объекты — жители пытались с ними бороться около четырех лет.

Мигрантские кафе массово снес экскаватор на Хилке в Новосибирске
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Не всегда борьба шла успешно. Случалось, что нелегальный общепит опечатывали, но на следующий день владельцы снова открывали двери.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Мигранты
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