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Posted Сегодня, 10:35

Published Сегодня, 10:35

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

Девочка жестко изуродовала подругу

Стали известны результаты экспертизы девочки, изрезавшей подругу в Новосибирске

22 июля 2024, 10:35
Фото: Изображение Midjourney
Девочка жестко изуродовала подругу
Школьницу, которая изрезала свою одноклассницу из-за зависти, оказалась вменяемой, что показала экспертиза.

Произошло все прошлой осенью в одном из поселков. Одноклассница повела в лес свою подругу. Там она достала канцелярский нож и напала на девочку. Она изуродовала ей лицо и сказала, что делает это из-за красоты.

«Помню, как пыталась отбиться, а она меня за волосы дергала, руку изрезала. За что? Она сказала: „Ты красивая, а теперь ты еще красивее“», — вспоминает жертва.

Когда школьница поняла, что уже начинает терять сознание, то попросила семиклассницу оставить ее, так как все равно умрет. Девочка попросила накрыть ее курткой, затем она на какое-то время потеряла сознание, а когда пришла в себя, то позвонила в 112. Ее искали 40 минут, все это время она поддерживала связь.

Злоумышленницу задержали и даже отправили в психбольницу, затем заключили под домашний арест. Ей провели экспертизу и вот, стали известны ее результаты: подросток была вменяемая и четко осознавала свои действия, пишет КП-Новосибирск. Расследование нападения продолжается. Ей грозит реальный срок до 6-10 лет. В случае признания ее вины, она будет до 18 лет сидеть в тюрьме для малолетних, а затем отправится в настоящую.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Школа#Школьники#Нападение#Дело#Экспертиза
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