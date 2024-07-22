Стали известны результаты экспертизы девочки, изрезавшей подругу в Новосибирске

Злоумышленницу задержали и даже отправили в психбольницу, затем заключили под домашний арест. Ей провели экспертизу и вот, стали известны ее результаты: подросток была вменяемая и четко осознавала свои действия, пишет КП-Новосибирск. Расследование нападения продолжается. Ей грозит реальный срок до 6-10 лет. В случае признания ее вины, она будет до 18 лет сидеть в тюрьме для малолетних, а затем отправится в настоящую.