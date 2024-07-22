Стоит ли ехать в Крым в 2024–2025 году: плюсы и минусы

Черноморское побережье Крыма всегда было одним из излюбленных мест отдыха новосибирцев. Несмотря на компактность полуострова, климат там весьма разнообразный, и в сочетании с теплым морем дает заряд бодрости на предстоящий год. Но стоит ли в настоящий момент ехать в Крым?

Обстановка в Крыму сейчас Черноморское побережье Крыма всегда было одним из излюбленных мест отдыха новосибирцев. Несмотря на компактность полуострова, климат там весьма разнообразный, и в сочетании с теплым морем дает заряд бодрости на предстоящий год. Но стоит ли в настоящий момент ехать в Крым? Июньская трагедия на пляже в Учкуевке под Севастополем, когда четыре человека погибли, а полторы сотни были ранены, заставила серьезно задуматься о рисках отдыха в Крыму. Несмотря на это, многие жители Сибири свои планы не изменили и готовятся к очередной поездке на полуостров. Уехать в Крым из Новосибирска В нынешнем курортном сезоне пакетный тур из Новосибирска в Крым купить невозможно. В одном из новосибирских офисов сети туристических бюро «Мой горящий тур» журналисту Atas.Info объяснили, что сейчас таких поездок попросту нет, так как закрыт аэропорт в Симферополе, и предложили рассмотреть в качестве места отдыха курорты Краснодарского края или Абхазии. Тем не менее, если вы решили ехать в Крым самостоятельно, туроператоры готовы вам помочь хотя бы в бронировании жилья. Например, агентство Pegas Touristik предлагает вам помочь найти жилье на самых популярных курортах Крыма. Минимальная стоимость проживания в Ялте — 1635 рублей за сутки, в Коктебеле — 2912 рублей, в Судаке — 1763 рубля. Впрочем, жилье без труда можно отыскать и уже после приезда в Крым. Отзывы туристов Но при желании добраться в Крым из столицы Сибири возможно, но времени это займет много. Например, семья новосибирцев Гусельниковых вернулась из Семеиза неделю назад, и своим отдыхом в любимом Крыму остались довольны. «Самолеты в Крым нынче не летают, поэтому дорога оказалась сложной. Ездили мы с тремя детьми, им было трудновато: самолет до Москвы, потом Аэроэкспресс и поезд с Казанского вокзала. Полтора суток и два часа на такси до моря. Неудобства искупает великолепный Крым: цикады, кипарисы и море», — рассказала Анна Гусельникова. Фото: предоставлено Анной Гусельниковой По словам сибирячки, из признаков тревожного времени она отметила лишь усиленный досмотр перед Крымским мостом, запрет на хождение по вагону и фото- видеосъемку во время его пересечения. «Никаких дронов не слышали и не видели, все очень спокойно. Пару раз отключался свет часа на полтора, но такая проблема была в Крыму всегда», — вспоминает путешественница. Что же касается расходов, то пятиместный домик с большим балконом обошелся семье в четыре тысячи рублей в сутки. Цены на еду сравнимы с ценами в новосибирских столовых и кафе. «Знаменитые крымские чебуреки — по 150 рублей. А вот массандровское вино стоит почему-то на 50-100 рублей дороже, нежели в Новосибирске, даже в фирменном магазине на заводе», — недоумевает Анна. Фото: предоставлено Анной Гусельниковой Своим отдыхом Анна довольна — отдыхающих в Крыму не очень много, а география полуострова позволяет за один день успеть съездить в другой город на побережье. «Определенная тревога была перед поездкой, но это обычное дело, если у тебя трое детей. Скажу так: если вы не готовы променять Крым на тот же Сочи, то ехать стоит однозначно, но переоценивать свои силы не нужно», — советует Анна. Как реагируют новосибирские туристы на ракетный обстрел Крыма Узнать подробнее Тем не менее, стоит ли рисковать и планировать отдых в Крыму, каждый должен решать сам для себя. Отмена пакетных туров на полуостров с нестабильной обстановкой заставляет насторожиться. Читайте также: Как доехать на авиашоу в Мочище — советы для гостей и жителей Новосибирска Аномальная жара выше +30 снова возвращается в Новосибирск — изучаем прогноз Количество утонувших за неделю назвали в Новосибирской области