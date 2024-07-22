Телефонные мошенники представляются врачами и дурят новосибирцев

Новый способ обмана новосибирцев прост: на том конце провода мошенники представляются медиками и предлагают людям пройти обследование. Делают они это под предлогом, что мест к этому врачу мало или заманивают другими бонусами. Для людей медицинская тема актуальна, поэтому поверить мошеннику довольно легко.