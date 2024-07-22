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Posted Сегодня, 09:16

Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

В основном, жертвами становятся доверчивые старики

Телефонные мошенники представляются врачами и дурят новосибирцев

22 июля 2024, 09:16
Фото: Изображение Midjourney
В основном, жертвами становятся доверчивые старики
Жителей региона предупредили о новой схеме мошенничества по телефону, сообщение распространили представители ГУ Банка России.

Новый способ обмана новосибирцев прост: на том конце провода мошенники представляются медиками и предлагают людям пройти обследование. Делают они это под предлогом, что мест к этому врачу мало или заманивают другими бонусами. Для людей медицинская тема актуальна, поэтому поверить мошеннику довольно легко.

Чтобы подтвердить запись к врачу, на телефон человека должен прийти код. Этот код напрямую ведет ко взлому Госуслуг, о чем жертва не знает. Продиктовав его, восстановить свой кабинет будет сложно.

Через Госуслуги, как минимум, можно взять кредиты. Разглашать любые личные данные по телефону — нельзя, напомнили специалисты жителям Новосибирской области.

Аферисты в сети: как новосибирцев разводят мошенники
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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Мошенники#Телефон#Жертвы#Обман
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