Телефонные мошенники представляются врачами и дурят новосибирцев

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Новый способ обмана новосибирцев прост: на том конце провода мошенники представляются медиками и предлагают людям пройти обследование. Делают они это под предлогом, что мест к этому врачу мало или заманивают другими бонусами. Для людей медицинская тема актуальна, поэтому поверить мошеннику довольно легко.
Чтобы подтвердить запись к врачу, на телефон человека должен прийти код. Этот код напрямую ведет ко взлому Госуслуг, о чем жертва не знает. Продиктовав его, восстановить свой кабинет будет сложно.
Через Госуслуги, как минимум, можно взять кредиты. Разглашать любые личные данные по телефону — нельзя, напомнили специалисты жителям Новосибирской области.