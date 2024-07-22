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Posted Сегодня, 12:55

Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

Тонны лисичек собирают новосибирцы — рассказываем, где

Тонны лисичек собирают новосибирцы — рассказываем, где

22 июля 2024, 12:55
Фото: Изображение Midjourney
В новосибирских лесах жители региона активно собирают лисички — один из самых популярных грибов. Новосибирские грибники рассказали, где находят эти грибы.

Анна Прокопенко отправилась на грибалку 22 июля в сторону Мошково. На сбор грибов ушел час.

«Полведра лисичек, полведра опят, полведра бычков. 3 масленка, две свинушки, меньше десятка сыроежек. Три вида неопознанных. Никакого намека на белых и подберезовики. Груздей тоже нет», — рассказала Анна.
Фото: Анна Прокопенко / vk.com/griby_novosibirsk

Евгения Пирогова посетила леса в окрестностях Академгородка 22 июля.

«Лисичек очень много. Белые штучные и в основном переростки», — делится сибирячка.
Фото: Евгения Пирогова / vk.com/griby_novosibirsk

Пусть немного, но вот таких лисичек обнаружила и Вера Павлова.

«Сегодня были в Пироговском лесу. Нашли два белых гриба, червивые в труху. Много бычков, сыроежек. Лисичек мало. Черники много в лесу».
Фото: Вера Павлова / vk.com/griby_novosibirsk

Собранный урожай нужно еще правильно приготовить.

«Грибы в нашей семье жарит только муж. Это подготовка к процессу», — говорит Галина Степанова, показывая свой улов.
Фото: Галина Степанова / vk.com/griby_novosibirsk

Такому урожаю позавидует любой. Все лисички собраны в Жеребцово.

Фото: Рустам Исламов / vk.com/griby_novosibirsk

Лисичка растет в лиственных и хвойных лесах. Узнать гриб просто по цвету, также его шляпка и ножка — это единое целое. Аромат близок к сухофруктам, вкус — с кислинкой.

Какие грибы собирают в июле новосибирцы — рассекречиваем места для большого урожая
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