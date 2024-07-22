Тонны лисичек собирают новосибирцы — рассказываем, где

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Анна Прокопенко отправилась на грибалку 22 июля в сторону Мошково. На сбор грибов ушел час.
«Полведра лисичек, полведра опят, полведра бычков. 3 масленка, две свинушки, меньше десятка сыроежек. Три вида неопознанных. Никакого намека на белых и подберезовики. Груздей тоже нет», — рассказала Анна.
Евгения Пирогова посетила леса в окрестностях Академгородка 22 июля.
«Лисичек очень много. Белые штучные и в основном переростки», — делится сибирячка.
Пусть немного, но вот таких лисичек обнаружила и Вера Павлова.
«Сегодня были в Пироговском лесу. Нашли два белых гриба, червивые в труху. Много бычков, сыроежек. Лисичек мало. Черники много в лесу».
Собранный урожай нужно еще правильно приготовить.
«Грибы в нашей семье жарит только муж. Это подготовка к процессу», — говорит Галина Степанова, показывая свой улов.
Такому урожаю позавидует любой. Все лисички собраны в Жеребцово.
Лисичка растет в лиственных и хвойных лесах. Узнать гриб просто по цвету, также его шляпка и ножка — это единое целое. Аромат близок к сухофруктам, вкус — с кислинкой.