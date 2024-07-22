Топ-5 необычных достопримечательностей Новосибирска

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Published Сегодня, 17:00
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Updated Сегодня, 17:03
Несмотря на то, что метро в Новосибирске открыли только в 1986 году, это сооружение весьма интересно для туристов. Подземка в столице Сибири неглубокая, и строилась открытым способом с помощью котлованов. Зато метромост — самый длинный в мире, его общая длина 2145 метров.
Метрополитен в Новосибирске невелик — всего 13 станций, поэтому за короткое время можно осмотреть их все. Особый интерес вызывает последняя из открытых станций, «Золотая Нива». Она выделяется своим уникальным дизайном и украшением: стены и потолок станции украшены яркими мозаиками и современными художественными инсталляциями.
Памятник лабораторной мыши, расположенный на территории Новосибирского института цитологии и генетики в Академгородке, является уникальным символом научных достижений. Скульптура изображает мышь, которая спицами «вяжет» ДНК, что символизирует вклад этих животных в генетические исследования.
Этот любопытный памятник напоминает о важности научных исследований и уважении к лабораторным животным, которые помогли человечеству сделать множество медицинских открытий.
Поклонники творчества питерского рок-музыканта давно хотели увековечить его имя в Новосибирске. В 90-е годы инициативная группа даже хотела построить в парке «Березовая роща» собственную «стену Цоя», но дальше получения разрешения и проекта дело не пошло.
Но в 2023 году в промзоне на улице Сибиряков-Гвардейцев по инициативе бизнесмена Николая Филатова был установлен памятник и разбит сквер в честь исполнителя любимых многими песен.
Памятник авторства известного новосибирского скульптора Алексея Агриколянского выполнен из композитных материалов. На окружающих сквер ангарах нарисованы муралы с портретами Цоя и кадрами из кинофильмов с его участием.
Именно так официально называется колесо обозрения, установленное на Михайловской набережной. Дело в том, что аттракцион является единственным в Европе колесом обозрения, установленным на доме. По высоте же оно на третьем месте в России — 67 метров!
В доме, на котором установлено колесо, работает арт-кластер с интерактивным тактильным музеем и уникальной выставкой репродукций картин из Третьяковской галереи с дополненной реальностью.
А с самого аттракциона открывается шикарный вид на Новосибирск.
А об этой достопримечательности Новосибирска знают даже не все его коренные жители. Несколько лет назад во время ремонта Краеведческого музея рабочие перекрывали крышу бывшего Городского торгового корпуса, где он располагается. Кому-то в голову пришла идея вырезать из жести маленькую птичку и прикрепить ее к краю карниза.
Фигурку хорошо видно в вечернее время со ступеней мэрии, здание которой находится напротив через Красный проспект.