atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:00

Published Сегодня, 17:00

Modified Сегодня, 17:03

Updated Сегодня, 17:03

Топ-5 необычных достопримечательностей Новосибирска

Топ-5 необычных достопримечательностей Новосибирска

22 июля 2024, 17:00
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Новосибирск по сравнению со своими соседями по Сибири — город весьма молодой. Недавно он отметил всего лишь свой 131-й год со дня основания. Тем не менее, ежегодно количество туристов в столице Сибири растет. На какие необычные достопримечательности стоит обратить внимание?

Новосибирский метрополитен

Несмотря на то, что метро в Новосибирске открыли только в 1986 году, это сооружение весьма интересно для туристов. Подземка в столице Сибири неглубокая, и строилась открытым способом с помощью котлованов. Зато метромост — самый длинный в мире, его общая длина 2145 метров.

Фото: atas.info

Метрополитен в Новосибирске невелик — всего 13 станций, поэтому за короткое время можно осмотреть их все. Особый интерес вызывает последняя из открытых станций, «Золотая Нива». Она выделяется своим уникальным дизайном и украшением: стены и потолок станции украшены яркими мозаиками и современными художественными инсталляциями.

Памятник лабораторной мыши

Памятник лабораторной мыши, расположенный на территории Новосибирского института цитологии и генетики в Академгородке, является уникальным символом научных достижений. Скульптура изображает мышь, которая спицами «вяжет» ДНК, что символизирует вклад этих животных в генетические исследования.

Этот любопытный памятник напоминает о важности научных исследований и уважении к лабораторным животным, которые помогли человечеству сделать множество медицинских открытий.

Сквер Цоя

Поклонники творчества питерского рок-музыканта давно хотели увековечить его имя в Новосибирске. В 90-е годы инициативная группа даже хотела построить в парке «Березовая роща» собственную «стену Цоя», но дальше получения разрешения и проекта дело не пошло.

Фото: предоставлены Вадимом Меркуловым

Но в 2023 году в промзоне на улице Сибиряков-Гвардейцев по инициативе бизнесмена Николая Филатова был установлен памятник и разбит сквер в честь исполнителя любимых многими песен.

Памятник авторства известного новосибирского скульптора Алексея Агриколянского выполнен из композитных материалов. На окружающих сквер ангарах нарисованы муралы с портретами Цоя и кадрами из кинофильмов с его участием.

«Дом с колесом»

Именно так официально называется колесо обозрения, установленное на Михайловской набережной. Дело в том, что аттракцион является единственным в Европе колесом обозрения, установленным на доме. По высоте же оно на третьем месте в России — 67 метров!

Фото: atas.info

В доме, на котором установлено колесо, работает арт-кластер с интерактивным тактильным музеем и уникальной выставкой репродукций картин из Третьяковской галереи с дополненной реальностью.

А с самого аттракциона открывается шикарный вид на Новосибирск.

Птичка на Краеведческом

А об этой достопримечательности Новосибирска знают даже не все его коренные жители. Несколько лет назад во время ремонта Краеведческого музея рабочие перекрывали крышу бывшего Городского торгового корпуса, где он располагается. Кому-то в голову пришла идея вырезать из жести маленькую птичку и прикрепить ее к краю карниза.

Фото: atas.info

Фигурку хорошо видно в вечернее время со ступеней мэрии, здание которой находится напротив через Красный проспект.

Считаете ли вы Новосибирск интересным для туристов городом?
Стоит ли ехать в Крым в 2024–2025 году: плюсы и минусы
Узнать подробнее
Читайте также:
Отдых в Республике Алтай стал самым дорогим в России10 правил поиска съемного жилья во время путешествия. Как не нарваться на мошенниковКак купить дешевые авиабилеты — топ-10 хитростей
#Юрий Фомиченко#Общество#Опросы#Новосибирский метрополитен#КЦ#Сквер Цоя#Памятник лабораторной мыши#Дом с колесом#Птичка на Краеведческом
Подпишитесь
Выплат не может добиться семья погибшего участника СВО из Новосибирской области
Сегодня, 10:22
Тонны лисичек собирают новосибирцы — рассказываем, где
Сегодня, 12:55
5 миллионов рублей выиграл в лотерею житель Новосибирской области
Сегодня, 10:38
Ни одного работника не заметили новосибирцы на Димитровском мосту
Сегодня, 08:33
Новый фильм с актером из Новосибирска Павлом Прилучным стал лидером кинопроката
Сегодня, 07:59
До трех лет грозит жительнице Новосибирской области — она прописала у себя мигрантов
Сегодня, 07:32