Топ-5 необычных достопримечательностей Новосибирска

А об этой достопримечательности Новосибирска знают даже не все его коренные жители. Несколько лет назад во время ремонта Краеведческого музея рабочие перекрывали крышу бывшего Городского торгового корпуса, где он располагается. Кому-то в голову пришла идея вырезать из жести маленькую птичку и прикрепить ее к краю карниза.