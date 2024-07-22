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Баганский район находится в 428 км от Новосибирска

Выплат не может добиться семья погибшего участника СВО из Новосибирской области

22 июля 2024, 10:22
Фото: 1MI
Баганский район находится в 428 км от Новосибирска
В Баганском районе мать и вдова погибшего от ранений участника СВО не могут получить положенные выплаты, рассказал Atas.info депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксёненко.

Военнослужащий из Баганского района был призван в рамках частичной мобилизации в ВС РФ в октябре 2022 года. Скончался от последствий ранения, полученного на СВО.

«За плечами имел боевой опыт чеченской кампании. В июле 2023 года получил под Кременной сочетанное ранение груди и нижних конечностей. Дали отпуск по болезни. В отпуске состояние здоровья ухудшилось, и он скоропостижно скончался в ноябре 2023 года», — рассказал Александр Аксёненко.

Сейчас семья не может получить для семьи выплаты за ранение, а также удостоверения участника СВО, чтобы оформить детям покойного пенсию.

«Связано это, вероятно, с тем, что призвали его в одну военную часть, а затем прикомандировали к другой. Где-то возникла путаница с документами. К сожалению, иногда человеческий фактор приводит к таким историям», — говорит депутат.

Депутат пообещал помочь семье в получении положенных выплат.

«Как депутат Государственной Думы со своей стороны приложу все силы для того, чтобы восстановить для семьи справедливость и добиться всех положенных семье выплат».
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