Выплат не может добиться семья погибшего участника СВО из Новосибирской области

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Военнослужащий из Баганского района был призван в рамках частичной мобилизации в ВС РФ в октябре 2022 года. Скончался от последствий ранения, полученного на СВО.
«За плечами имел боевой опыт чеченской кампании. В июле 2023 года получил под Кременной сочетанное ранение груди и нижних конечностей. Дали отпуск по болезни. В отпуске состояние здоровья ухудшилось, и он скоропостижно скончался в ноябре 2023 года», — рассказал Александр Аксёненко.
Сейчас семья не может получить для семьи выплаты за ранение, а также удостоверения участника СВО, чтобы оформить детям покойного пенсию.
«Связано это, вероятно, с тем, что призвали его в одну военную часть, а затем прикомандировали к другой. Где-то возникла путаница с документами. К сожалению, иногда человеческий фактор приводит к таким историям», — говорит депутат.
Депутат пообещал помочь семье в получении положенных выплат.
«Как депутат Государственной Думы со своей стороны приложу все силы для того, чтобы восстановить для семьи справедливость и добиться всех положенных семье выплат».