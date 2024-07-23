206 млн хотят потратить всего на четыре километра трассы под Новосибирском

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
Дорогу планируют отремонтировать в Ордынском районе. Трасса ведет на Казахстан. Ее протяженность более 400 км. На разных участках уже ведутся ремонтные работы.
Нуждающимся в ремонте стал участок со 103 по 107 км. Всего четыре километра отремонтируют за 206 млн рублей. Работы намерены закончить до 2025 года.
Сейчас ТУАД ищет подрядчика, кто будет делать ремонт. Его необходимо найти до 29 июля, чтобы уложиться в указанные сроки.