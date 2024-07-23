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Posted Сегодня, 05:03

Published Сегодня, 05:03

Modified Сегодня, 05:05

Updated Сегодня, 05:05

Дорога нуждается в ремонте

206 млн хотят потратить всего на четыре километра трассы под Новосибирском

23 июля 2024, 05:03
Фото: Изображение Midjourney
Дорога нуждается в ремонте
В Новосибирской области ведут поиски исполнителя ремонта дороги в Ордынке, сообщает ТУАД.

Дорогу планируют отремонтировать в Ордынском районе. Трасса ведет на Казахстан. Ее протяженность более 400 км. На разных участках уже ведутся ремонтные работы.

Нуждающимся в ремонте стал участок со 103 по 107 км. Всего четыре километра отремонтируют за 206 млн рублей. Работы намерены закончить до 2025 года.

Сейчас ТУАД ищет подрядчика, кто будет делать ремонт. Его необходимо найти до 29 июля, чтобы уложиться в указанные сроки.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Дороги#Ремонт#Подрядчик#Ордынский район
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