atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 20:37

Published Сегодня, 20:37

Modified Сегодня, 20:38

Updated Сегодня, 20:38

5 знаменитостей, которые, по слухам, инсценировали свою смерть

5 знаменитостей, которые, по слухам, инсценировали свою смерть

23 июля 2024, 20:37
Фото: Изображение Midjourney
Некоторые знаменитости подозреваются в том, что они могли инсценировать свою смерть. Существует мнение, что Майкл Джексон и Сергей Бодров все еще живы, а Децл и Пол Уокер живут на далеких островах.

Как пишет newia.ru, со дня смерти Майкла Джексона прошло уже более пятнадцати лет, но его преданные фанаты убеждены, что он жив. Вокруг событий, связанных с его смертью, возникло множество противоречий, что дало повод для теорий о инсценировке. Более того, прощание с поп-идолом прошло с закрытым гробом, что также вызвало сомнения у публики.

Децл, культовый представитель 90-х и начала двухтысячных, умер в возрасте 35 лет. Почитатели его таланта уверены, что это было частью плана кумира, чтобы скрыться от общественности. В одном из интервью он даже намекал на желание инсценировать собственную смерть.

Смерть принцессы Дианы считается одной из самых загадочных трагедий XX века. С самого начала стали возникать сомнения, а с годами версии о том, что она выжила, только множатся.

Сергей Бодров ушел из жизни в 2002 году вместе со съемочной командой фильма в результате обрушения ледника в Осетии. Останки кумира так и не были найдены, что дало повод для слухов о возможной инсценировке его гибели. Некоторые полагают, что Бодров мог скрыться от криминальной группировки, которой он задолжал значительную сумму денег.

Звезда серии фильмов «Форсаж» Пол Уокер трагически скончался в автомобильной катастрофе в 2013 году. Тем не менее его фанаты убеждены, что он жив. После аварии правоохранители не позволили людям приблизиться к месту происшествия, а на фотографиях с места ДТП не запечатлено тело Уокера. Эти факторы породили гипотезы о том, что Уокер просто решил исчезнуть и уехать жить на остров.

#Общество#Все материалы авторов
Подпишитесь
Под домашний арест отпустили экс-главу Дептранса Новосибирска Богомазову
Сегодня, 09:19
Нового директора МКУ «Городской фонтан» назначили в мэрии Новосибирска
Сегодня, 09:19
Как вести себя при встрече с эксгибиционистом в Новосибирске, рассказал психотерапевт
Сегодня, 07:40
Куда не хочется возвращаться: антирейтинг баз отдыха в Новосибирской области
Сегодня, 07:38
В Новосибирске не могут избавиться от провала на Красном проспекте
Сегодня, 06:12
Новое жилье в Центральном районе Новосибирска — все ужасы точечной застройки
Сегодня, 02:14