Posted Сегодня, 20:37
Published Сегодня, 20:37
Modified Сегодня, 20:38
Updated Сегодня, 20:38
Как пишет newia.ru, со дня смерти Майкла Джексона прошло уже более пятнадцати лет, но его преданные фанаты убеждены, что он жив. Вокруг событий, связанных с его смертью, возникло множество противоречий, что дало повод для теорий о инсценировке. Более того, прощание с поп-идолом прошло с закрытым гробом, что также вызвало сомнения у публики.
Децл, культовый представитель 90-х и начала двухтысячных, умер в возрасте 35 лет. Почитатели его таланта уверены, что это было частью плана кумира, чтобы скрыться от общественности. В одном из интервью он даже намекал на желание инсценировать собственную смерть.
Смерть принцессы Дианы считается одной из самых загадочных трагедий XX века. С самого начала стали возникать сомнения, а с годами версии о том, что она выжила, только множатся.
Сергей Бодров ушел из жизни в 2002 году вместе со съемочной командой фильма в результате обрушения ледника в Осетии. Останки кумира так и не были найдены, что дало повод для слухов о возможной инсценировке его гибели. Некоторые полагают, что Бодров мог скрыться от криминальной группировки, которой он задолжал значительную сумму денег.
Звезда серии фильмов «Форсаж» Пол Уокер трагически скончался в автомобильной катастрофе в 2013 году. Тем не менее его фанаты убеждены, что он жив. После аварии правоохранители не позволили людям приблизиться к месту происшествия, а на фотографиях с места ДТП не запечатлено тело Уокера. Эти факторы породили гипотезы о том, что Уокер просто решил исчезнуть и уехать жить на остров.