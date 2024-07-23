5 знаменитостей, которые, по слухам, инсценировали свою смерть

Звезда серии фильмов «Форсаж» Пол Уокер трагически скончался в автомобильной катастрофе в 2013 году. Тем не менее его фанаты убеждены, что он жив. После аварии правоохранители не позволили людям приблизиться к месту происшествия, а на фотографиях с места ДТП не запечатлено тело Уокера. Эти факторы породили гипотезы о том, что Уокер просто решил исчезнуть и уехать жить на остров.