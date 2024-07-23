Аномальная жара и ливни надвигаются на Новосибирск — какие опасности ждут в непогоду

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Прогноз синоптиков Западно-Сибирского гидрометцентра гласит, что с 24 по 29 июля в Новосибирске и области будет жаркая погода до +30 и выше. Как напомнили в МЧС, в жару лучше носить светлую одежду из хлопка и головной убор; избегать физ. активности; не пить алкоголь; соблюдать водный баланс.
В некоторых районах региона, в основном западных, ожидаются дожди, грозы, ливни с градом (24-25 июля). Также в непогоду будет ветер, порывы которого достигнут 20 м/с. Во время ветра необходимо закрывать окна, быть вдали от деревьев, линий электропередач, рекламных щитов и других шатких конструкций. Парковать машины тоже лучше подальше от деревьев.
При грозе лучше всего отключить всю технику дома, не подходить близко к проводке и обязательно укрыться в любом помещении.