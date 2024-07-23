Аномальная жара и ливни надвигаются на Новосибирск — какие опасности ждут в непогоду

В некоторых районах региона, в основном западных, ожидаются дожди, грозы, ливни с градом (24-25 июля). Также в непогоду будет ветер, порывы которого достигнут 20 м/с. Во время ветра необходимо закрывать окна, быть вдали от деревьев, линий электропередач, рекламных щитов и других шатких конструкций. Парковать машины тоже лучше подальше от деревьев.