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Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

Непогода ждет новосибирцев

Аномальная жара и ливни надвигаются на Новосибирск — какие опасности ждут в непогоду

23 июля 2024, 11:35
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Непогода ждет новосибирцев

Жара, ливни и град ждут новосибирцев всю неделю

В Новосибирской области снова ожидается жара с дождями, сообщили в МЧС, ссылаясь на синоптиков.

Прогноз синоптиков Западно-Сибирского гидрометцентра гласит, что с 24 по 29 июля в Новосибирске и области будет жаркая погода до +30 и выше. Как напомнили в МЧС, в жару лучше носить светлую одежду из хлопка и головной убор; избегать физ. активности; не пить алкоголь; соблюдать водный баланс.

В некоторых районах региона, в основном западных, ожидаются дожди, грозы, ливни с градом (24-25 июля). Также в непогоду будет ветер, порывы которого достигнут 20 м/с. Во время ветра необходимо закрывать окна, быть вдали от деревьев, линий электропередач, рекламных щитов и других шатких конструкций. Парковать машины тоже лучше подальше от деревьев.

При грозе лучше всего отключить всю технику дома, не подходить близко к проводке и обязательно укрыться в любом помещении.

Когда уйдет аномальная жара из Новосибирской области — называем даты
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Ливень#Жара#Дождь#Ветер#Град#Аномальная жара в Новосибирске
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