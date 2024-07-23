Бывшего замначальника полиции будут судить в Новосибирске. В чем его обвиняют?

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Александр Захаров обвиняется в мошенничестве. Он был задержан еще в 2023 году. По данным следствия, он мог получить взятку, а взамен осуществлять покровительство игорного бизнеса.
В деле фигурирует сумма в 2 млн рублей. Полицейский якобы взаимодействовал с организатором азартных игр Сергеем Салишевым. За это он мог брать деньги, в период с февраля 2022 по апрель 2023 гг.
Теперь стало известно, что вскоре дело Захарова рассмотрит суд, сообщают источники. Салишев также был арестован за незаконную деятельность нелегальных игр.