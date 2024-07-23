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Posted Сегодня, 11:52

Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

Зама будут судить

Бывшего замначальника полиции будут судить в Новосибирске. В чем его обвиняют?

23 июля 2024, 11:52
Фото: 1MI
Зама будут судить

Бывшего замначальника полиции будут судить в Новосибирске

Дело экс-зама начальника МВД рассмотрят в новосибирском суде: материалы уже передала в суд прокуратура.

Александр Захаров обвиняется в мошенничестве. Он был задержан еще в 2023 году. По данным следствия, он мог получить взятку, а взамен осуществлять покровительство игорного бизнеса.

В деле фигурирует сумма в 2 млн рублей. Полицейский якобы взаимодействовал с организатором азартных игр Сергеем Салишевым. За это он мог брать деньги, в период с февраля 2022 по апрель 2023 гг.

Теперь стало известно, что вскоре дело Захарова рассмотрит суд, сообщают источники. Салишев также был арестован за незаконную деятельность нелегальных игр.

В Новосибирске задержан замруководителя городского УМВД Александр Захаров
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Полиция#Мошенничество#Уголовное дело#Взятка#МВД
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