Четыре человека погибли в жутком ДТП на новосибирской трассе

В ДТП погибли люди. Это был водитель «Шевроле», а также три человека, сидевших на пассажирском: две женщины и мужчина. Еще среди пострадавших была школьница, которой всего 9 лет. Она получила разные травмы и ее доставили в медучреждение для дальнейшей помощи.