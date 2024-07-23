Четыре человека погибли в жутком ДТП на новосибирской трассе

Posted Сегодня, 01:26
Published Сегодня, 01:26
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Updated Сегодня, 01:28
Все случилось на трассе К-17Р со стороны Новосибирска до поселка Ордынское 22 июля (на 33-м км). Автомобилем Chevrolet Cobalt управлял 22-летний водитель. В один момент он столкнулся с эвакуатором, который ехал попутно. Затем легковушка съехала в кювет и перевернулась.
В ДТП погибли люди. Это был водитель «Шевроле», а также три человека, сидевших на пассажирском: две женщины и мужчина. Еще среди пострадавших была школьница, которой всего 9 лет. Она получила разные травмы и ее доставили в медучреждение для дальнейшей помощи.
В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГАИ. Все детали происшествия будут установлены.