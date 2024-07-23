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Погибли люди

Четыре человека погибли в жутком ДТП на новосибирской трассе

23 июля 2024, 01:26
Фото: 1MI
Погибли люди
В Новосибирском районе в ночное время произошло страшное ДТП, в котором погибло несколько человек, сообщают в ГАИ.

Все случилось на трассе К-17Р со стороны Новосибирска до поселка Ордынское 22 июля (на 33-м км). Автомобилем Chevrolet Cobalt управлял 22-летний водитель. В один момент он столкнулся с эвакуатором, который ехал попутно. Затем легковушка съехала в кювет и перевернулась.

В ДТП погибли люди. Это был водитель «Шевроле», а также три человека, сидевших на пассажирском: две женщины и мужчина. Еще среди пострадавших была школьница, которой всего 9 лет. Она получила разные травмы и ее доставили в медучреждение для дальнейшей помощи.

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГАИ. Все детали происшествия будут установлены.

Фото: ГАИ
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#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Авария#Автомобиль#Погиб#Пострадавшие#Погибшие
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