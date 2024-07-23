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Здание прикрыли баннером

Фальшфасадом прикрыли НГУ перед приездом Мишустина в Новосибирск

23 июля 2024, 03:54
Фото: Ненаучный городок/ТГ-канал
Здание прикрыли баннером
В Новосибирске наводят порядки перед приездом премьер-министра Михаила Мишустина: здание НГУ, куда он приедет, прикрыли баннером, сообщается в ТГ-каналах.

Председатель правительства посетит аэропорт, а также научный центр НГУ после встречи с губернатором. Рабочие закрыли разрушенные внешне стены учебного здания фальшивым фасадом, который похож на стену.

Полотно можно заметить на нескольких объектах. Известно, что в Академгородке ведется ремонт асфальта. Его называют экстренным, так как дорогу на семи улицах починили за короткие сроки. В тех местах, где повестили баннер, можно заметить следы ремонта.

Новосибирцы связывают такую активную деятельность с визитом премьер-министра, который пробудет в Новосибирске 23 и 24 июля.

ТВ и радио не будут работать в день приезда Мишустина в Новосибирск
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дороги#Ремонт#НГУ#Михаил Мишустин#Ремонт дорог#Визит Мишустина в Новосибирск
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