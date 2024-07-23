Гастротуризм в Новосибирске: куда сходить, чтобы познакомиться с сибирской кухней

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Неотъемлемой частью путешествия является дегустация местной аутентичной кухни. Несмотря на то, что в кафе и рестораны Новосибирска сейчас можно попробовать еду со всего мира, заведения с сибирской кухней пользуются традиционной популярностью не только у приезжих. Atas.Info предлагает список из пяти ресторанов, обязательных к посещению.
Открытый известным ресторатором Владимиром Бурковским гастрономический театр PuppenHaus работает с 2011 года. В заведении в центре города есть отдельное меню с сибирской кухней, в котором встречаются блюда из нельмы, сига, чира, муксуна, медведя, дикого кабана и косули.
Гости ресторана отмечают безграничную фантазию авторов блюд, заключающуюся в необычной подаче. В первый год работы PuppenHaus получил главный приз на престижном конкурсе в Швейцарии.
Это работающее в отеле Azimut заведение — детище еще одного известного новосибирского ресторатора Дениса Иванова. Что же касается меню, то ставка вновь сделана на северную рыбу и мясо диких животных. Гурманы особенно рекомендуют попробовать местные щучьи котлеты.
«На сегодняшний день для меня в этом ресторане самая вкусная кухня, с четкой выдержанной концепцией. Любимые блюда, которые всем рекомендую: тартар из оленя, губы лося и беляши. Колбаски божественны. Много чего еще не попробовано, но план составлен», — сообщает Татьяна Зайцева.
Заведение располагается в старом купеческом особняке возле Красного проспекта. Сайт ресторана сразу предупреждает о своем меню — «Сибирь, Бурятия, Дальний Восток».
Закономерно, что в «Соседях» можно попробовать и традиционный борщ, и горячие буузы и ледяную рыбную строганину. Но есть там и традиционная европейская еда.
«Интересна концепция заведения в союзе между сибирской, бурятской и дальневосточной кухней! За одно посещение можно сразу окунуться в три прекрасных мира традиций!» — удовлетворена посещением «Соседей» Ксения Левчугова.
Ресторан Beerman&Пельмени придуман тем же Денисом Ивановым. По названию ясно, что он специализируется на пельменях. До сих пор неясно, где пельмени придуманы на самом деле, но в перечень «сибирских» блюд они входят.
В меню помимо фирменных пельменей с тремя сортами мяса есть и пельмени с рыбой, пельмени черного цвета с чернилами каракатицы, и даже разноцветные, что без сомнения привлечет даже капризных детей. Сами же пельмени лепят за прозрачным стеклом, и за увлекательным процессом можно понаблюдать.
«Самые богические пельмени во всем городе N! Очень довольны обслуживанием, ценами и вкусом блюд, всегда все идеально. Всегда есть свободные места в то время, в которое мы у вас бываем. Особенно хочется отметить, что не только основное направление (пельмени) на высоте, но и другие позиции в меню, особенно десерт „Наполеон“, — пишет посетитель, спрятавшийся под псевдонимом VN.
«Без медведей и балалайки, но с душевной кухней и добрыми сердцами» — так позиционирует себя в соцсетях гастробистро «Сибиряки». А повара заведения утверждают, что они готовят привычные всем блюда, но исключительно из местных продуктов и с определенным сюрпризом.
Например, в меняю заведения есть пицца с маслом кедра и вареники из черемуховой муки. В списке блюд нашлось место и пельменям, и котлетам из муксуна, и солянке из марала.
«Приятно видеть что стало появляться больше заведений с русской кухней. Тут вы не увидите наскучившую всем карбонару и цезарь. Ознакомиться с сибирской едой, попробовать новые вкусы — это сюда. Очень рада, что нашла это место, однозначно вернусь снова попробовать остальные позиции в меню. Еще и недорого. Я в восторге!» — делится впечатлениями от гастробистро Анастасия Четверикова.