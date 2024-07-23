Гастротуризм в Новосибирске: куда сходить, чтобы познакомиться с сибирской кухней

В меню помимо фирменных пельменей с тремя сортами мяса есть и пельмени с рыбой, пельмени черного цвета с чернилами каракатицы, и даже разноцветные, что без сомнения привлечет даже капризных детей. Сами же пельмени лепят за прозрачным стеклом, и за увлекательным процессом можно понаблюдать.