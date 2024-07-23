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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:15

Updated Сегодня, 11:15

Места с сибирской кухней

Гастротуризм в Новосибирске: куда сходить, чтобы познакомиться с сибирской кухней

23 июля 2024, 11:04
Фото: 1MI
Места с сибирской кухней
Куда сходить пообедать в Новосибирске, чтобы узнать, чем сибирская кухня отличается от всех остальных.

Неотъемлемой частью путешествия является дегустация местной аутентичной кухни. Несмотря на то, что в кафе и рестораны Новосибирска сейчас можно попробовать еду со всего мира, заведения с сибирской кухней пользуются традиционной популярностью не только у приезжих. Atas.Info предлагает список из пяти ресторанов, обязательных к посещению.

Гастрономический театр PuppenHaus

В ресторане PuppenHaus необычная атмосфера, над подачей блюд тоже поработали.В ресторане PuppenHaus необычная атмосфера, над подачей блюд тоже поработали.
В ресторане PuppenHaus необычная атмосфера, нд подачей блюд тоже поработали.В ресторане PuppenHaus необычная атмосфера, нд подачей блюд тоже поработали.
В ресторане PuppenHaus необычная атмосфера, нд подачей блюд тоже поработали.В ресторане PuppenHaus необычная атмосфера, нд подачей блюд тоже поработали.
В ресторане PuppenHaus необычная атмосфера, нд подачей блюд тоже поработали.В ресторане PuppenHaus необычная атмосфера, нд подачей блюд тоже поработали.
В ресторане PuppenHaus необычная атмосфера, над подачей блюд тоже поработали.
Фото: соцсети

Открытый известным ресторатором Владимиром Бурковским гастрономический театр PuppenHaus работает с 2011 года. В заведении в центре города есть отдельное меню с сибирской кухней, в котором встречаются блюда из нельмы, сига, чира, муксуна, медведя, дикого кабана и косули.

Гости ресторана отмечают безграничную фантазию авторов блюд, заключающуюся в необычной подаче. В первый год работы PuppenHaus получил главный приз на престижном конкурсе в Швейцарии.

Ресторан русской и сибирской кухни #Сибирьсибирь

В оформлении ресторана #Сибирьсибирь использовали березу и валенки.В оформлении ресторана #Сибирьсибирь использовали березу и валенки.
В оформлении ресторана #Сибирьсибирь использовали березу и валенки.В оформлении ресторана #Сибирьсибирь использовали березу и валенки.
В оформлении ресторана #Сибирьсибирь использовали березу и валенки.В оформлении ресторана #Сибирьсибирь использовали березу и валенки.
В оформлении ресторана #Сибирьсибирь использовали березу и валенки.В оформлении ресторана #Сибирьсибирь использовали березу и валенки.
В оформлении ресторана #Сибирьсибирь использовали березу и валенки.
Фото: 2ГИС

Это работающее в отеле Azimut заведение — детище еще одного известного новосибирского ресторатора Дениса Иванова. Что же касается меню, то ставка вновь сделана на северную рыбу и мясо диких животных. Гурманы особенно рекомендуют попробовать местные щучьи котлеты.

Ресторан краеведческой кухни «Соседи»

Атмосфера в ресторане «Соседи» воистину купеческая.Атмосфера в ресторане «Соседи» воистину купеческая.
Атмосфера в ресторане «Соседи» воистину купеческая.Атмосфера в ресторане «Соседи» воистину купеческая.
Атмосфера в ресторане «Соседи» воистину купеческая.Атмосфера в ресторане «Соседи» воистину купеческая.
Атмосфера в ресторане «Соседи» воистину купеческая.
Фото: 2ГИС

Заведение располагается в старом купеческом особняке возле Красного проспекта. Сайт ресторана сразу предупреждает о своем меню — «Сибирь, Бурятия, Дальний Восток».

Закономерно, что в «Соседях» можно попробовать и традиционный борщ, и горячие буузы и ледяную рыбную строганину. Но есть там и традиционная европейская еда.

Ресторан Beerman&Пельмени

Ресторан Beerman&Пельмени с порога предлагает окунуться в «русский стиль».Ресторан Beerman&Пельмени с порога предлагает окунуться в «русский стиль».
Ресторан Beerman&Пельмени с порога предлагает окунуться в «русский стиль».Ресторан Beerman&Пельмени с порога предлагает окунуться в «русский стиль».
Ресторан Beerman&Пельмени с порога предлагает окунуться в «русский стиль».Ресторан Beerman&Пельмени с порога предлагает окунуться в «русский стиль».
Ресторан Beerman&Пельмени с порога предлагает окунуться в «русский стиль».Ресторан Beerman&Пельмени с порога предлагает окунуться в «русский стиль».
Ресторан Beerman&Пельмени с порога предлагает окунуться в «русский стиль».
Фото: 2ГИС

Ресторан Beerman&Пельмени придуман тем же Денисом Ивановым. По названию ясно, что он специализируется на пельменях. До сих пор неясно, где пельмени придуманы на самом деле, но в перечень «сибирских» блюд они входят.

В меню помимо фирменных пельменей с тремя сортами мяса есть и пельмени с рыбой, пельмени черного цвета с чернилами каракатицы, и даже разноцветные, что без сомнения привлечет даже капризных детей. Сами же пельмени лепят за прозрачным стеклом, и за увлекательным процессом можно понаблюдать.

Гастробистро «Сибиряки»

В гастробистро на Советской улице сознательно отказались от оформления в нарочито «русском» или «сибирском» стиле.В гастробистро на Советской улице сознательно отказались от оформления в нарочито «русском» или «сибирском» стиле.
В гастробистро на Советской улице сознательно отказались от оформления в нарочито «русском» или «сибирском» стиле.В гастробистро на Советской улице сознательно отказались от оформления в нарочито «русском» или «сибирском» стиле.
В гастробистро на Советской улице сознательно отказались от оформления в нарочито «русском» или «сибирском» стиле.В гастробистро на Советской улице сознательно отказались от оформления в нарочито «русском» или «сибирском» стиле.
В гастробистро на Советской улице сознательно отказались от оформления в нарочито «русском» или «сибирском» стиле.В гастробистро на Советской улице сознательно отказались от оформления в нарочито «русском» или «сибирском» стиле.
В гастробистро на Советской улице сознательно отказались от оформления в нарочито «русском» или «сибирском» стиле.
Фото: 2ГИС

«Без медведей и балалайки, но с душевной кухней и добрыми сердцами» — так позиционирует себя в соцсетях гастробистро «Сибиряки». А повара заведения утверждают, что они готовят привычные всем блюда, но исключительно из местных продуктов и с определенным сюрпризом.

Например, в меняю заведения есть пицца с маслом кедра и вареники из черемуховой муки. В списке блюд нашлось место и пельменям, и котлетам из муксуна, и солянке из марала.

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#Юрий Фомиченко#Новосибирск#Рестораны#Все материалы авторов#Опросы#КЦ#Гастротуризм
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