Где отдохнуть в санатории в Новосибирской области — рейтинги и отзывы

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
Modified Сегодня, 05:55
Updated Сегодня, 05:55
Несмотря на в целом суровый климат, в Новосибирской области существует сложившаяся еще во времена СССР система санаторно-курортного лечения. И для того, чтобы полноценно отдохнуть и получить качественные медицинские услуги, совсем не обязательно выезжать за пределы региона.
Этот санаторий по оценкам пользователей сервиса 2ГИС получил по пятибалльной шкале оценку 4,6. Здравница находится на берегу Оби в сосновом лесу недалеко от дачного поселка Мочище и является филиалом городского центра активного долголетия и реабилитации. Этот санаторий в основном рекомендуют пожилым людям — там работают программы «Секрет здорового позвоночника», «Радость движения» и «Возвращение активности».
«Отдыхали с мужем в санатории „Обские зори“ с 23 мая по 5 июня. Впечатления хорошие. В номерах чисто, свежий ремонт. Обслуживающий персонал вежливый. Хочется отметить массажиста Ивана. Очень хорошо и профессионально делает массаж. С удовольствием приедем ещё раз!», — написала отзыв о недавнем отдыхе Елена Кислицына.
«Мне очень понравились чистые номера, ухоженность территорий. А воздух там просто наичистейший! Давно мечтала просто походить с восходом в спокойном, тихом месте», — пишет отдыхавшая в «Обских зорях» в начале ноября Ангелина Королькова.
А Виктория сообщает, что в санатории ей помогли избавиться от долго мучившего ее недомогания.
«У меня были боли от грыж в пояснице и спине. Долго мучилась, ничего не помогало — ни таблетки, ни блокады. Но после того, как я обратилась в этот оздоровительный центр по программе спецпредложения, которое включало в себя и медицинский массаж, всю боль как рукой сняло. Обстановка в центре благоприятная, весь персонал готов помочь, все сделано для клиентов».
«Рассвет» получил в рейтинге 4,2 балла, а расположен он недалеко от Бердска на улице Зеленая роща. В санаторий можно приехать как на полный курс отдыха и лечения, так и на выходные.
В учреждении имеется прекрасно оснащенное медико-диагностическое отделение, в котором трудятся доктора с большим опытом работы. Летом можно отдохнуть на благоустроенном пляже Обского моря, а зимой покататься на лыжах и коньках. В «Парусе» имеется SPA-центр, 25-метровый бассейн, сауна, хаммам и даже японская баня.
А вот если судить по отзывам, то отдых в «Парусе» нравится не всем. Постояльцы жалуются на тесные номера и отсутствие тумбочек, грубость персонала и грязный бассейн.
«Отдыхали в санатории „Рассвет“, все понравилось, кроме кабинета 323, где делают ручной массаж. Там невыносимо душно и жарко, пока лежал на процедуре, весь вспотел, массажисты страдают от такой жары! Они работают на потоке! Неужели вам трудно решить эту проблему? Мне очень жалко массажистов, они стараются, но очень сильно потеют, что аж капает пот!» — написал человек по фамилии Чудинов.
«Вкусное питание, разнообразное лечение, отличный сервис! Номера огромные, вся мебель, шторы, постельное — новое. В номере приятно находиться. Территория большая, ухоженная, есть парковка. Бассейн просто сказка! Для детей есть детская комната, девочки-аниматоры постоянно с ними», — поделилась приятными воспоминаниями о «Парусе» Наталья Бедарева.
«Мы проходим осмотры и сдаем анализы, но потом идем в уличный бассейн. Там купаются просто все желающие и проходящие мимо. Никаких справок, никакого соблюдения санитарных норм. Очень обидно, покупая дорогущую путевку, ты не получаешь обещанных услуг и удобств. Почему не делают замечания длинноволосым девушкам? Они плавают с длинными гривами волос, без всякого покрытия головы и потом на руки наматываются их выпавшие волосы. Все это очень неприятно», — вспоминает Надежда Столярова.
«Сибиряк» получил от отдыхающих оценку 4,2 балла. Он также находится в Бердске на улице Зеленая роща и знаменит своими узкоспециализированными программами лечения сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной системы, а так же заболеваниями опорно-двигательного аппарата, обмена веществ, гинекологическими и кожными заболеваниями.
«Лечил позвоночник и отдыхал в санатории два раза по 14 дней. Ездили с семьей в первую очередь чтобы пролечить грыжи позвоночника по авторской программе Грязева. Доктору и его коллективу большое спасибо и уважение! У нас грыжи старые, постоянно доставляли дискомфорт. Уже после первого лечения весь дискомфорт прошел. А после второго я вообще не вспоминаю что у меня грыжа!» — с удовольствием вспоминает поездки в санаторий Алексей Маслов.
А Андрей Бронников наоборот остался недоволен. Мужчина утверждает, что в список процедур ему добавили «биоэнергомассаж», и перед выездом за это пришлось незапланированно отдать девять тысяч рублей.
«Приятное место и хорошее лечение. Особенно приятно, что держат марку уже много лет, а это сейчас редкость. По лечению суставов и позвоночника всегда рекомендую своим пациентам, друзьям и знакомым обращаться именно сюда, так как всегда уверен в результатах», — Контантин Шихалев остался доволен поездкой в «Сибиряк».
Оценка — 4,1 балла. Санаторий расположен в Бердске на улице Красный сокол на берегу Бердского залива в реликтовом сосновом бору. В учреждение можно приехать по общей оздоровительной программе, либо пройти лечение по какому-либо конкретному заболеванию.
В отзывах клиенты в основном хвалят и сам санаторий, и его персонал. Особенно пациентам «Паруса» нравится современный спа-центр с экзотическими процедурами Ватсу и Шиатсу.
«Все очень понравилось в санатории. Отличный номер для проживания. Можно получить очень много процедур. Самое ценное в этом санатории это персонал! Очень квалифицированные специалисты, решают любые вопросы моментально. Отношение к гостям просто великолепное. Благодарю всех сотрудников, медицинский персонал, руководство!» — еле сдержал эмоции после отдыха Константин Гапоненко.
«Санаторий очень понравился! Питание на любой вкус. Чистый открытый бассейн. Расположение санатория тоже удобное, недалеко пляж. Мы из Красноярска, и несколько не жаль потраченного времени на дорогу!» — пишет Юлия Сербаева.
Екатерина Лазарева приехала в «Парус» с маленьким ребенком.
«Минусы: для ребенка 2-х лет ничего нет!!! От слова совсем, никуда не пойти, все для ребятишек постарше! Детская площадка находится очень далеко за санаторием в лесу, где очень много комаров и мошкары. Как бы мы не пытались там посидеть, но дольше 5 минут нам этого не удавалось. Ребенок до слез просился играть в песочнице, но комары облепили ее буквально за минуту», — рассказала женщина.