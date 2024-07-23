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Как сэкономить на подготовке к школе, рассказали жителям Новосибирска

Как сэкономить на подготовке к школе, рассказали жителям Новосибирска

23 июля 2024, 11:00
Фото: Изображение Midjourney
В Ленинском и Кировском районах Новосибирске пройдут школьные ярмарки, приуроченные к 1 сентября, рассказали в мэрии.

На площадках можно будет купить все необходимые школьные товары — канцелярию, учебники, рюкзаки, школьную одежду и обувь. Обещают цены на 20% ниже, чем в магазинах.

Ярмарка возле ГУМа на площади Маркса будет работать 1,5 месяца, с 1 августа по 15 сентября.

У ТЦ «Континент» на улице Троллейной торговля начнется 16 августа и будет действовать по 2 сентября.

В Кировском районе купить школьные товары по сниженным ценам можно будет два дня, 16–17 августа. Их можно будет найти возле ТЦ «Магеллан» на улице Комсомольской.

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Ранее мэрия анонсировала открытие самой большой школы 1 сентября. Это лицей №185 в Октябрьском районе. Новое здание построили на месте прежнего, оно в 6 раз больше.

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#Алёна Рогонова#Образование#Новосибирск#Школа
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