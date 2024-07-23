Как сэкономить на подготовке к школе, рассказали жителям Новосибирска

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
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На площадках можно будет купить все необходимые школьные товары — канцелярию, учебники, рюкзаки, школьную одежду и обувь. Обещают цены на 20% ниже, чем в магазинах.
Ярмарка возле ГУМа на площади Маркса будет работать 1,5 месяца, с 1 августа по 15 сентября.
У ТЦ «Континент» на улице Троллейной торговля начнется 16 августа и будет действовать по 2 сентября.
В Кировском районе купить школьные товары по сниженным ценам можно будет два дня, 16–17 августа. Их можно будет найти возле ТЦ «Магеллан» на улице Комсомольской.
Ранее мэрия анонсировала открытие самой большой школы 1 сентября. Это лицей №185 в Октябрьском районе. Новое здание построили на месте прежнего, оно в 6 раз больше.