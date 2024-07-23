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Published Сегодня, 07:40

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Встретиться с эксгибиционистом чаще всего рискуют в парках

Как вести себя при встрече с эксгибиционистом в Новосибирске, рассказал психотерапевт

23 июля 2024, 07:40
Фото: atas.info
Встретиться с эксгибиционистом чаще всего рискуют в парках
Эксгибиционисты периодически шокируют прохожих на улицах Новосибирска, причем их жертвами могут стать как взрослые, так и дети. Atas.info узнал у врача-психотерапевта Игоря Ляха, как вести себя при встрече с любителями «себя показать».

Эффект неожиданности

Эксгибиционисты очень часто создают ситуации неожиданности: предпочитают показаться в окне, выскочить из-за угла.

«Это связано отчасти с тем, что у этих людей есть опыт преследований, попыток их наказать. В итоге человек играет в своеобразную игру не только с тем, кому хотел бы показать свою обнаженную натуру, но и со всеми остальными. Просто ходить обнаженным по улице для них неинтересно. Эксгибиционисты ищут определенные ощущения, которые возникают в процессе», — объяснил психотерапевт.

Подобное поведение всегда проблемно как для правоохранительных органов, так и для родственников эксгибициониста. Таких случаев не много, но Новосибирск — большой город, предупредил Игорь Лях, и среди населения есть некоторое количество людей с нарушениями психических функций. Иногда они испытывают состояние обострения, и тогда нуждаются в лечении.

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Что делать при встрече с эксгибиционистом

Действия, которые может совершать жертва, ограничены неожиданностью ситуации. Но не стоит совершать опрометчивых действий.

«Если вы испытали конфуз, то не следует пытаться преследовать эксгибициониста, чтобы его наказать. Но имеет смысл предупредить окружающих, позвонить в 112 и сообщить о произошедшем», — посоветовал эксперт.

Этим людям нужна, прежде всего, помощь специалистов.

«Общество заинтересовано в том, чтобы люди с подобным поведением находились в соответствующих терапевтических отношениях с психиатрами, а при необходимости, когда их поведение становится угрожающим для них самих и окружающих, даже были госпитализированы. Если свидетели успевают зафиксировать процесс на видео, то вероятность госпитализации повышается», — заключил Игорь Лях.
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