Как вести себя при встрече с эксгибиционистом в Новосибирске, рассказал психотерапевт

Подобное поведение всегда проблемно как для правоохранительных органов, так и для родственников эксгибициониста. Таких случаев не много, но Новосибирск — большой город, предупредил Игорь Лях, и среди населения есть некоторое количество людей с нарушениями психических функций. Иногда они испытывают состояние обострения, и тогда нуждаются в лечении.