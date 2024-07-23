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Posted Сегодня, 05:03

Published Сегодня, 05:03

Modified Сегодня, 05:05

Updated Сегодня, 05:05

Подозреваемый в СИЗО

Концессионера по строительству шести школ в Новосибирске оставили под стражей

23 июля 2024, 05:03
Фото: 1MI
Подозреваемый в СИЗО
Концессионера, который так и не достроил шесть школ в Новосибирске, оставили под стражей до осени, сообщает судебный департамент.

Отто Сопроненко арестовали в апреле текущего года. Его подозревают в мошенничестве. Он был директором компании-концессионера, которая заключила контракт с правительством еще в 2021 году, чтобы построить шесть школ.

На деле же, в 2024 году, объекты были максимально готовы лишь на 22%. На строительство было потрачено более 3 млрд рублей, что ударило по бюджету региона. Сейчас возведение остановлено, пока не найден новый концессионер.

Суд оставил Сопроненко под стражей. Там он пробудет до 15 октября текущего года. Ранее апелляцию об избрании более мягкой меры пресечения не удовлетворили.

Арестован директор компании-концессионера по строительству шести школ в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Строительство#Сизо#Концессия#Мошенничество#Арест#Школы
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