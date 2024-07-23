Концессионера по строительству шести школ в Новосибирске оставили под стражей

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
Отто Сопроненко арестовали в апреле текущего года. Его подозревают в мошенничестве. Он был директором компании-концессионера, которая заключила контракт с правительством еще в 2021 году, чтобы построить шесть школ.
На деле же, в 2024 году, объекты были максимально готовы лишь на 22%. На строительство было потрачено более 3 млрд рублей, что ударило по бюджету региона. Сейчас возведение остановлено, пока не найден новый концессионер.
Суд оставил Сопроненко под стражей. Там он пробудет до 15 октября текущего года. Ранее апелляцию об избрании более мягкой меры пресечения не удовлетворили.