atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:38

Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 07:42

Updated Сегодня, 07:42

Антирейтинг баз отдыха обнародован в Новосибирской области

Куда не хочется возвращаться: антирейтинг баз отдыха в Новосибирской области

23 июля 2024, 07:38
Фото: 1MI

Антирейтинг баз отдыха обнародован в Новосибирской области

В Новосибирской области опубликован список баз отдыха, получивших самые отрицательные отзывы у пользователей сервиса 2ГИС.

В Новосибирской области составлен антирейтинг местных баз отдыха на основе отзывов на сервисе 2ГИС.

Судя по всему, больше всего отдыхающим не понравился глэмпинг «Панорама», располагающийся под Бердском. Клиентов не устроил бассейн с кучей мусора, отсутствие дров в арендованной бане (их в итоге пришлось искать на территории) и отказ вернуть деньги за испорченный отдых. В итоге — 2,3 балла.

Отрицательные эмоции вызвала и база отдыха «Морское» в поселке Боровое. Отдыхающих поселили в «бабушкином» доме со скрипящими половицами, допотопной мебелью и грязью в номерах. Из удобств была только электроплита и холодильник.

С человека там берут по 850 рублей в сутки, до пляжа идти далеко, единственный плюс — это тишина и свежий воздух. База получила 3 балла.

База отдыха «Динамо» в том же поселке Боровое оказалась на третьем месте. За въезд на ее территорию нужно заплатить 800 рублей с машины. Клиентам не понравился грязный пляж, грязные туалеты в 100 метрах от холодных домиков, отсутствие скамеек и столиков и грубый администратор, при виде которого даже сотрудники базы «трясутся».

Единственный плюс — это шикарный пляж возле «Динамо». Суммарная оценка базы — 3 балла.

База отдыха «Азимут-Н» в парке отдыха «Звезда» набрала 3,1 балла. Обское море там красивое, но спуск к нему весьма крут. Туалет на базе «вонючий и отвратительный». А ночью развеселые отдыхающие начинают соревнование в громкости своих музыкальных колонок и умении орать и материться.

У базы «Бухта» близ деревни Бурмистрово 3,4 балла. Отдыхавшие там граждане утверждают, что на все претензии сотрудники «Бухты» предлагают поискать другое место для отдыха.

Один из клиентов рассказал, что ему отказались вернуть деньги за бронирование домика, хотя он сообщил об этом за шесть суток. Всех недовольных сотрудники базы грозят занести в некий «черный список».

Топ-5 необычных достопримечательностей Новосибирска
Узнать подробнее
Читайте также:
Отдых в Республике Алтай стал самым дорогим в России10 правил поиска съемного жилья во время путешествия. Как не нарваться на мошенниковСтоит ли ехать в Крым в 2024–2025 году: плюсы и минусы
#Юрий Фомиченко#Общество#Обское море#Туризм#Путешествия#КЦ#Базы отдыха#Глэмпинг
Подпишитесь
ТВ и радио не будут работать в день приезда Мишустина в Новосибирск
Сегодня, 03:29
Как вести себя при встрече с эксгибиционистом в Новосибирске, рассказал психотерапевт
Сегодня, 07:40
В Новосибирске не могут избавиться от провала на Красном проспекте
Сегодня, 06:12
После жалобы Путину прокуроры проверят новосибирскую больницу
Сегодня, 06:11
Новое жилье в Центральном районе Новосибирска — все ужасы точечной застройки
Сегодня, 02:14