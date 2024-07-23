Куда не хочется возвращаться: антирейтинг баз отдыха в Новосибирской области

База отдыха «Динамо» в том же поселке Боровое оказалась на третьем месте. За въезд на ее территорию нужно заплатить 800 рублей с машины. Клиентам не понравился грязный пляж, грязные туалеты в 100 метрах от холодных домиков, отсутствие скамеек и столиков и грубый администратор, при виде которого даже сотрудники базы «трясутся».