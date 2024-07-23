Куда не хочется возвращаться: антирейтинг баз отдыха в Новосибирской области

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
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Updated Сегодня, 07:42
В Новосибирской области составлен антирейтинг местных баз отдыха на основе отзывов на сервисе 2ГИС.
Судя по всему, больше всего отдыхающим не понравился глэмпинг «Панорама», располагающийся под Бердском. Клиентов не устроил бассейн с кучей мусора, отсутствие дров в арендованной бане (их в итоге пришлось искать на территории) и отказ вернуть деньги за испорченный отдых. В итоге — 2,3 балла.
Отрицательные эмоции вызвала и база отдыха «Морское» в поселке Боровое. Отдыхающих поселили в «бабушкином» доме со скрипящими половицами, допотопной мебелью и грязью в номерах. Из удобств была только электроплита и холодильник.
С человека там берут по 850 рублей в сутки, до пляжа идти далеко, единственный плюс — это тишина и свежий воздух. База получила 3 балла.
База отдыха «Динамо» в том же поселке Боровое оказалась на третьем месте. За въезд на ее территорию нужно заплатить 800 рублей с машины. Клиентам не понравился грязный пляж, грязные туалеты в 100 метрах от холодных домиков, отсутствие скамеек и столиков и грубый администратор, при виде которого даже сотрудники базы «трясутся».
Единственный плюс — это шикарный пляж возле «Динамо». Суммарная оценка базы — 3 балла.
База отдыха «Азимут-Н» в парке отдыха «Звезда» набрала 3,1 балла. Обское море там красивое, но спуск к нему весьма крут. Туалет на базе «вонючий и отвратительный». А ночью развеселые отдыхающие начинают соревнование в громкости своих музыкальных колонок и умении орать и материться.
У базы «Бухта» близ деревни Бурмистрово 3,4 балла. Отдыхавшие там граждане утверждают, что на все претензии сотрудники «Бухты» предлагают поискать другое место для отдыха.
Один из клиентов рассказал, что ему отказались вернуть деньги за бронирование домика, хотя он сообщил об этом за шесть суток. Всех недовольных сотрудники базы грозят занести в некий «черный список».