Мигрант — задира закурил на борту самолета Москва-Новосибирск

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
Выходец одной из стран Средней Азии следовал из Москвы до Новосибирска. Он решил покурить на борту воздушного судна, что делать категорически запрещено.
Вычислить курильщика очень просто. В каждом туалете работают специальные датчики. Однако пассажир решил нарушить правила безопасного поведения во время полета.
Когда самолет приземлился, в отношении авиапассажира составили протокол. По данным прокуратуры, ему грозит штраф до 1,5 тысячи рублей.