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Published Сегодня, 04:30

Modified Сегодня, 04:32

Updated Сегодня, 04:32

В самолете курить нельзя

Мигрант — задира закурил на борту самолета Москва-Новосибирск

23 июля 2024, 04:30
Фото: atas.info
В самолете курить нельзя
Гражданин одной из стран Средней Азии покурил сигарету в самолете, подробности рассказали в УТ МВД России по СФО.

Выходец одной из стран Средней Азии следовал из Москвы до Новосибирска. Он решил покурить на борту воздушного судна, что делать категорически запрещено.

Вычислить курильщика очень просто. В каждом туалете работают специальные датчики. Однако пассажир решил нарушить правила безопасного поведения во время полета.

Когда самолет приземлился, в отношении авиапассажира составили протокол. По данным прокуратуры, ему грозит штраф до 1,5 тысячи рублей.

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#Эмилия Губарева#Общество#Транспорт#Видео#Новосибирск#Полиция#Курение#Штраф
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