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Андрей Травников и Михаил Мишустин

Мишустин провел рабочую встречу с губернатором Новосибирской области Травниковым

23 июля 2024, 13:55
Фото: Пресс-служба правительства Новосибирской области
Андрей Травников и Михаил Мишустин
Во время встречи глава региона и премьер-министр обсудили вопросы социально-экономического развития Новосибирской области, сообщает пресс-служба правительства.

23 июля в Новосибирск прибыл глава правительства России. Михаил Мишустин провел встречу с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. В ходе встречи обсудили вопросы социально-экономического развития региона. Глава региона доложил, что сейчас драйвером роста экономики в области является обрабатывающая промышленность, прежде всего высокотехнологичных отраслей.

«Приведу пример: производство малотоннажной химии — боле 14%, лекарственных препаратов — почти 18%, производство электротехники — 25%. Особенно радует производство компьютеров, электронно-оптической техники — два года подряд у нас прирост на 40% и более. Эффект импортозамещения, и здорово, что наши предприятия не только успешно отвечают на вызовы, но и пользуются возможностями сегодняшнего момента», — отметил Андрей Травников.

Глава региона также сообщил Михаилу Мишустину, что Новосибирская область сейчас лидирует в Сибирском федеральном округе по туризму. Активно развиваются информационные технологии и связь, большой вклад в экономику вносит наука.

«При поддержке правительства Российской Федерации нам удается строить экономику XXI века, диверсифицированную, высокотехнологичную», — дополнил глава региона.

Михаил Мишустин высоко оценил успехи, достигнутые Новосибирской областью в последние годы.

«Регион активно развивается, практически по всем направлениям, о которых мы договаривались, достигли большого прогресса. Радует то, что в экономике области превалирует технологичная продукция. Мы оцениваем по четырем параметрам развития, основным: это внутренний рост ВРП, это количество инвестиций, количество рабочих мест, и, соответственно, рост реальных доходов населения. По всем параметрам есть прогресс, и я хочу пожелать Вам удачи и успеха, чтобы Новосибирская область, Новосибирск прирастали новыми культурными объектами, дорогами, аэропортом», — подчеркнул глава правительства РФ.

Напомним, что Михаил Мишустин будет находиться в Новосибирской области еще один день. Вылет главы кабмина запланирован на 23 июля 2024 года.

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